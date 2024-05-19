Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Politika

Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Ağrı\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Ağrı'nın Tutak İlçesinde düzenlenen törenle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Törenler kapsamında atlı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi ve stadyumda program düzenlendi.

19.05.2024 18:16  Güncelleme: 18:19
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Ağrı'nın Tutak İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla atlı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Bando takımı eşliğinde, 15 Temmuz Meydanı'nda başlayan yürüyüş Tutak İlçe Stadyumuna kadar devam etti.

Tutak İlçe stadyumunda sona eren yürüyüşün ardından  19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı programı kutlamalarına burada devam edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam  Erkan Adıbelli ve Belediye Başkanı Fevzi Sayan törene katılan öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından program resmi tören geçişi ile sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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