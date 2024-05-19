Ağrı\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Politika

Ağrı'nın Tutak İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla atlı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Bando takımı eşliğinde, 15 Temmuz Meydanı'nda başlayan yürüyüş Tutak İlçe Stadyumuna kadar devam etti.

Tutak İlçe stadyumunda sona eren yürüyüşün ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı programı kutlamalarına burada devam edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Erkan Adıbelli ve Belediye Başkanı Fevzi Sayan törene katılan öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından program resmi tören geçişi ile sona erdi. - AĞRI