Ağrı'da Yeni Adalet Sarayı Projesi - Son Dakika
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Politika

Ağrı'da Yeni Adalet Sarayı Projesi

Ağrı\'da Yeni Adalet Sarayı Projesi

Ağrı'da 2025-2027 yılları arasında inşa edilmesi planlanan ve toplam 22.500 metrekare alan üzerine kurulacak yeni Adalet Sarayı, şehrin hukuki altyapısını güçlendirmek ve adli hizmetlerin daha etkin sunulmasını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.

18.01.2025 17:14
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Ağrı'da 2025-2027 yılları arasında inşa edilmesi planlanan ve toplam 22.500 metrekare alan üzerine kurulacak yeni Adalet Sarayı, şehrin hukuki altyapısını güçlendirmek ve adli hizmetlerin daha etkin sunulmasını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.

Adalet Sarayı projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, yeni binanın şehir için önemine dikkat çekerek, "Yeni Adalet Sarayı, Ağrı'nın gelişimine önemli katkılar sağlayacak, adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak ve şehrimizi daha modern bir yapıya kavuşturacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve projede emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerini ileten Yıldız,"Bu önemli proje, Ağrı'nın adalet sistemini güçlendirecek ve şehrimizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Ağrı'nın her alanda daha güçlü bir şehir olması için büyük bir adım olan bu proje için emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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