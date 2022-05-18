'Ahi Baba' Mustafa Karagüllü, mezarı başında anıldı - Son Dakika
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'Ahi Baba' Mustafa Karagüllü, mezarı başında anıldı

18.05.2022 16:47
'Ahi Baba' Mustafa Karagüllü, mezarı başında anıldı

Ahilik kültürüne ilişkin çalışmalarıyla Kırşehir'de tanınan Ahi Baba Mustafa Karagüllü vefatının 4. Yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Ahilik kültürüne ilişkin çalışmalarıyla Kırşehir'de tanınan Ahi Baba Mustafa Karagüllü vefatının 4. Yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Merhum Mustafa Karagüllü'nün Kümbetaltı Mezarlığında bulunan kabri başındaki programa Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, Ak Parti İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, merhum Mustafa Karagüllü'nün eşi İsmet Karagüllü, il dışından gelen şairler ve sevenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar okunarak Karagüllü'nün mezarında karanfil bırakıldı. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk burada yaptığı açıklamada, "2 yıl pandemi nedeniyle Ahi Babamızın ölüm yıldönümü programlarını geniş çaplı yapamamıştık. Ahi Baba anlatılmaz yaşanır. Bizim yaklaşık 30 yılımız birlikte geçti. Altının kıymetini sarraf bilir. Ahi Babanın da kıymetini en iyi esnaflarımız bilir. Esnaflarımız onun hatırasını yaşatacaktır. Mekanı cennet olsun." Dedi. Karagüllü için Ahi Evran Camii ve Hoca Ahmet Yesevi Camiinde mevlit okutularak lokum dağıtıldı. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Esnaf ve Sanatkarlar, Kırşehir, Ahilik, Baba, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Ahi Baba' Mustafa Karagüllü, mezarı başında anıldı - Son Dakika


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