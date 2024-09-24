Ahilik Haftası\'nda Konser Eleştirisi

Politika

Anadolu Diriliş Derneği Genel Başkanı Şevket Göçmen, Kırşehir'deki Ahilik Haftası etkinliklerinin amacından saptığını ve yalnızca konserlerin ilgi çektiğini üzülerek gözlemlediklerini belirtti.

Anadolu Diriliş Derneği Genel Başkanı Şevket Göçmen, "İnsanımızın ve esnaflarımızın zor günler geçirdiği bu dönemde, 'ahiliğin başkenti' Kırşehir'de düzenlenen Ahilik Haftası programlarında sadece konserlerin ilgi çektiğini görüyoruz. Oysa ki, ahiliği tam anlamıyla yaşamayan bir toplumda konserlerin ön plana çıkmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

"Daha faydalı işlere yönelmeli"

Her yıl düzenlenen etkinlikler için harcanan bütçenin, ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ın mirasına uygun projelere aktarılması gerektiğini vurgulayan Göçmen, "Elbette ki konserler de olmalı, ancak esnafın ve halkımızın ekonomik sıkıntılar yaşadığı bu süreçte, ahilik teşkilatlanmasına uygun iş kollarına destek verilmesi daha doğru bir karar olurdu. Üretim ve istihdam çalışmalarına ağırlık vererek, toplumsal gelişimin önünü açabiliriz" diye konuştu.

Aileleri ciddi anlamda kırtasiye masraflarının zorladığını ifade eden Başkan Göçmen açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Masraflar, geçtiğimiz yıla oranla 4 kat arttı. Anadolu Diriliş Derneği olarak okullarda istenen yüksek kayıt ücretlerinden de şikayetçiyiz. Milli Eğitim Bakanlığının her yıl yaptığı 'kayıt parası alınmayacak' açıklamalarına rağmen, birçok okulda yüksek kayıt ücretlerinin talep edildiği iddia ediliyor. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz." - KIRŞEHİR