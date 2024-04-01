Politika

Ahlat'ta Cumhur İttifakı'ndan seçim kutlaması

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Adayı Yavuz Gülmez belediye başkanı oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı tarafları ilçe merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde bir araya geldi. Burada toplanan kalabalık davul zurna eşliğinde halay çekerek zafer kutlaması yaptı. Ardından toplanan kalabalık alış veriş merkezinin konferans salonuna geçerek burada kutlamalara devam etti. Burada ilk olarak konuşan 28. Dönem Bitlis Milletvekili adayı olan Muaz Ergezen, seçimden zaferle çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ergezen, "Ahlatlılar gerçekten bu işe inanmış hem geçmişine hürmetini ifade etmiş hem geleceğine sahip çıkmıştır Allah hepinizden razı olsun. Bu süreci tamamlanıncaya kadar bir çok fitneyi göğsümüze bastık. Hiçbirine cevap vermeden istikametimi koruyarak, insanımızı tümüyle kucaklayarak kardeşçe bir fert olarak bu güzel ve mübarek beldenin bir evladı olarak bizlerde bu yarışta bu mücadele biz bize yakışanı yapmaya çalıştık. Artık bundan sonra bizler kıymetli Yavuz başkanımızla bu memleket için gece gündüz demeden canla başla hizmet etmesi için hep birlikte İnşallah destek vereceğiz, projelerimizi paylaşacağız, en doğru hizmetin en doğru zamanda yerine gelmesi için ona omuz vereceğiz. Geçmişin hatalarından dersler çıkartarak geleceği kucaklayacağız İnşallah. Bu başarıda cumhur ittifakının ortakları olarak destek bu başarıda imza sahibi olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha sonra konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, kazanılan zaferin hayırlı olmasını dileyerek, "Rabbim Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı Ahlat'ı yapabilmek için bizlere güç, kuvvet versin. Makamlar gelip geçicidir. Hakikaten biz de bunun bilincindeyiz. Dolayısıyla makamlar eğer gelip geçiciyse şüphesiz ki biz de imtihana tabi tutulacağız. Bunun bilinciyle Ahlat'a hak ettiği hizmetleri getirebilme noktasında gece gündüz durmadan, yorulmadan gayret etmenin içerisinde olacağız. Kıymetli Ahlatlılar biliyorsunuz yaklaşık iki aydır sahalardaydık. Sizlerle kucaklaştık. Sıkılmalık tek bir el bırakmamak üzere gayret gösterdik. Belki bu noktada sıkılmadık bir el bırakmış olabiliriz. Onlar da kusura bakmasınlar. Yine bizim gönlümüzdedir, halimizdedir. Akıllarından hiçbir şey geçirmesinler lütfen. Aslında bir inancın zaferini burada yaşıyoruz. En başta biz gençlere örnek olma noktasında inancın ne demek olduğunu gösterme noktasına bu gayretleri sarf ettik ve yola düştük, yola koyulduk. Bu noktada bize inandınız, güvendiniz, destek oldunuz ve bugün Allah'ın izniyle sizlerin huzurundayız. Kıymetli Ahlatlılar bu noktada bize çok ciddi destekleri olan kıymetli büyüklerimiz başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Seçim dönemleri biraz gergin olabiliyor. Diğer rakip arkadaşlarımızda da olduğu gibi bizlerde ister istemez gerginleşiyoruz. Dolayısıyla gönlünü kırmış olduğumuz, hakkına geçmiş olduğumuz kimler varsa onlardan da haklarını helal etmelerini talep ediyorum. Onlar da yine bizim abimizdir, kardeşimizdir, dostumuzdur. Bize ister oy versin, ister oy vermesin onların da hizmetinde olmak bizim oyunumuzun borcudur. Bu süreç zarfında hazırladığımız 42 tane projemiz var. Sokak sokak, hane hane gezerek planladığımız, çizdiğimiz, hazırladığımız projelerimiz var. Yarından itibaren bu projelerimizi hayata geçirmek, Ahlat'ı hak ettiği yere getirmek, istihdam sorunu ortadan kaldırmak üzere ciddi gayretler sarf edeceğiz. Ahlat'ı refahın, huzurun ve kardeşliğin eskiden olduğu gibi bugün de başkenti yapmak üzere koşturacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir zaman gerçekleşeceğine inanmadığım şeyleri de söylemedim. Dolayısıyla bugün seçim döneminde açıkladığımız projeleri hayata geçirme noktasında da gayret sarf edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.