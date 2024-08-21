Ahlat'ta Kabine Toplantısı İlk Kez Yapılacak - Son Dakika
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Politika

Ahlat'ta Kabine Toplantısı İlk Kez Yapılacak

Ahlat\'ta Kabine Toplantısı İlk Kez Yapılacak

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi Kabine Toplantısı'nın Ahlat'ta yapılacağını duyurdu.

21.08.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, hafta sonu devletin zirvesini Ahlat'ta ağırlayacaklarını ve bir ilk olarak Kabine Toplantısı'nın ilçede yapılacağını söyledi.

Bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, ilçedeki dernek başkanları ve STK temsilcileri ile istişare toplantısı yaptı. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, bir ilk olarak Kabine Toplantısı'nın Ahlat'ta yapılacağını söyledi. Ahlat olarak etkinliklere en iyi şekilde hazırlanmak ve ilçeye gelecek misafirleri sorunsuz şekilde ağırlamak için istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini belirten Gülmez, "Kabine toplantısı inşallah 25 Ağustos'ta Ahlat'ta yapılacak. Bizler de ciddi anlamda katkı vermeliyiz. Dolayısıyla sizlerle bir toplantı yapalım, nasıl bir organize yapalım, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızı burada en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından misafirlerimiz gelecek, onları en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz anlamında istişare yapalım ve konuşalım istedik sizlerle. Bu noktada görüş ve önerileriniz bizler için önemlidir" dedi.

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl de, "Öncelikle yaptığımız proje ve işlemlerde desteklerinizden dolayı, Ahlat'ın tanıtımına katkılarınızdan dolayı tüm derneklerimize ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize çok teşekkür ediyoruz. Yaptığınız iş emek işi, ailenizden ve işlerinizden zaman ayırarak Ahlat'ın gelişimine, Ahlat'ın birlik ve beraberliğine katkı sağlıyorsunuz. Belediye başkanımızın dediği gibi bu sene geçen senelerden farklı olarak Ahlat'ta ilk olarak Kabine Toplantısı olacak. Sizler her yıl ilçemize gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Bu senede aynı duyarlılığı göstereceğinizi umut ediyorum. Bu sene programı sizlerle birlikte yürütme çabası içinde olduk. Bu sene alanın sahiplenmesi noktasında Ahlatlı STK'lar daha dolu dolu kendilerini gösterebilecekler. İnşallah güzel bir ev sahipliği yapacağız. Türkiye tarihinde ilk defa bir ilçede Kabine Toplantısı yapılıyor. Bu Ahlatlılar için büyük bir onur. İnşallah Ahlatlılar da bunun kıymetini bilecek ve üzerine düşen görevi yapacaktır, bundan hiçbir şüphem yok. 23-25 Ağustos tarihleri arasında bütün hemşehrilerimizin etkinliklere katılımını ve sahiplenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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