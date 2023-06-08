Kurdaki yükseliş Davutoğlu'nu çok kızdırdı: Enflasyonda patlama yaşanacak - Son Dakika
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Kurdaki yükseliş Davutoğlu'nu çok kızdırdı: Enflasyonda patlama yaşanacak

08.06.2023 13:47

Son günlerde art arda dolar, euro ve altının rekor kırması ülke gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da iktidara yüklenip, "10 gün içinde Türk Lirasının değer kaybı dolar karşısında yüzde 16. Hani nerede bu verilen sözler? Olacak şeyi söyleyeyim; yoksullaşma. Bu kur artışı yüzünden enflasyonda patlama yaşanacak. Bunların meselesi halkın meselesi değil. " ifadelerini kullandı.

Seçim sonrasından bugüne kadar yüzde 17'lik bir artış gösteren dolar rekor tazeledi. Euro ve gram altın da yükselişe geçerek rekor fiyatları gördü.

"DAHA KABİNE KURULALI 10 GÜN OLDU"

Kurdaki bu durum gündem yaratırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Davutoğlu, yoksulluğun giderek arttığını belirterek, "Daha kabine kurulalı üzerinden 10 gün geçti. 10 gün içinde Türk lirasının değer kaybı dolar karşısında yüzde 16. Dolar 25,5 lirayı, euro da 25 lirayı geçti. Yüzde 16 değer kaybı demek; 18 ay içinde Türk lirası yüzde 16 değer kaybetmişti. Şimdi 10 gün içinde yüzde 16 değer kaybetti." dedi.

"ENFLASYONDA PATLAMA YAŞANACAK"

Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Hani nerede bu verilen sözler? Olacak şeyi söyleyeyim; yoksullaşma. Bakın nasıl soyuyorlar milleti? Haziran ayı sonunda ücretlere artış yapacaklar. Temmuz - Ağustos ayından itibaren bu kur artışı enflasyonu tırmandıracak. Yüzde 20 - 30 civarında ücretlerde artış olacak belki. Ama önümüzdeki dönemde enflasyonda patlama yaşanacak. Çünkü zaten gördünüz benzine, motorine her yere zam geldi. Çünkü bunların meselesi halkın meselesi değil. Bunlar bir grup azınlığın rantiye politikacıları. Şimdi bunları anlatmak bizim görevimiz"

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: Valla benim vicdanım rahatttt ohhhhh missss Cevap Yaz 51 17 Yayından Kaldır
  • ahmet bayrak: Size ekmek cikmaz. Emekli olmaniz gerekirdi. Cevap Yaz 35 22 Yayından Kaldır
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Davutoğlu, yeni kabinedeki 2 isimden memnun: Başbakan olsaydım ben de bizzat bakan yapardım Davutoğlu, yeni kabinedeki 2 isimden memnun: Başbakan olsaydım ben de bizzat bakan yapardım

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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