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Ahmet Davutoğlu: Artık bir karar ver - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu: Artık bir karar ver

10.11.2021 09:15

Ahmet Davutoğlu, grup toplantısında "MHP, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da, işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir" ifadesini kullanan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslendi. Davutoğlu, "Sayın Bahçeli'ye bir karar vermesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Deve kuşu misali gibi davranmasın" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında dile getirdiği "MHP, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da, işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir" ifadelerine yanıt verdi.

"MUHALEFET OLDUĞUNU İLAN ETTİ"

Davutoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Bahçeli bugünkü grup konuşmasında sorumluluklarının muhalefet olduğunu ilan etti. Hani deve kuşuna 'Yük taşı' demişler, 'Ben kuşum' demiş, 'O zaman uç' demişler, 'Ben deveyim' demiş. Sayın Bahçeli öyle bir konumda görüyor ki kendisini, güç kullanmak gerektiğinde iktidar, sorumluluk almak gerektiğinde muhalefet oluveriyor. Geçen hafta yaptığım bir konuşmada AK Partilileri uyarmıştım, şimdi tekrar uyarıyorum.

"YAKINDA 'BEN YOKUM' DİYECEK"

Sayın Bahçeli birinci aşamayı geçtiğinde Cumhur İttifakı ile AK Parti iktidarı arasında bir fark ortaya koydu ve sorumluluklardan kaçtı. İkinci aşamada bu fark daha derinleşecek ve AK Parti'nin iktidarının bütün hatalarıyla AK Parti yöneticilerini baş başa bırakacak. 'Ben yokum' bu işte diyecek.

"İSTEDİĞİNİ ELDE EDEMEZSE ÜLKEYİ SEÇİME GÖTÜRECEK"

Üçüncü aşama seçime yaklaşırken gerçekleşecek ve AK Parti ile nihai bir pazarlık kozu için bütün bunları kullanacak. İstediğini elde edemezse de ülkeyi seçime götürecek. AK Parti yöneticilerini uyarıyorum ve Sayın Bahçeli'ye bir karar vermesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum.

Deve kuşu misali gibi davranmasın. İktidar ise sorumluluk alsın, muhalefet ise bu iktidarın hatalarını daha çok paylaşmadan muhalefet konumuna geçsin. Önümüzdeki günler, haftalar, aylar, Türk siyasetinde çok yeni gelişmelere gebe görünüyor.''

"CUMHUR İTTİFAKI KIRILGANDIR"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programındaki değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhur İttifakı kırılgandır. Bunlar 2 tane kürek mahkumunu birbirlerine bağladılar. Denize düşmemek için duruyorlar şimdilik orada. Ekonomi göstergeleri 'Bu kış çok zor geçecek' diyor. Doğal gaz fiyatları artacak, mazot fiyatları artacak, hayat pahalılığı artacak, enflasyon hayat tarzı haline geliyor.

Bir müddet sonra öyle bir hal alır ki bu ekonomi, 'suçlu kim' sorusu sorulduğunda suçlayacak 5 tane market de kalmayınca, MHP mi AKP mi diyecekler. Tabi ki MHP, 'Ben iktidarda değilim, sorumlusu onlar' diyecek.

Nasıl 2001 yılında Ecevit'in yanında ebediyen duracağını tekrar tekrar söyleyen Bahçeli, kriz patlak verince 'Ben yapmadım, o yaptı' deyip erken seçime gitti, şimdi de birisi diyecek ki, 'Ben yapmadım o yaptı'. Cumhur İttifakı kalıcı değildir."

Ahmet Davutoğlu: Artık bir karar ver

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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu: Artık bir karar ver - Son Dakika


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