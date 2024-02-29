Ahmet Davutoğlu, Keskin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Politika

Ahmet Davutoğlu, Keskin'de ziyaretlerde bulundu

Ahmet Davutoğlu, Keskin\'de ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Keskin ilçesinde Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım'ı ziyaret etti. Davutoğlu, Keskin Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelerek partisinin adayına destek istedi. Ayrıca pazar yerindeki esnafı ziyaret eden Davutoğlu, AK Parti Keskin İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu.

29.02.2024 15:39  Güncelleme: 15:40
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım'ı ziyaret eden Davutoğlu, Keskin Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) kadınlarla bir araya geldi, partisinin Keskin Belediye Başkan adayı Şabap Yücel Gedikali'ye destek istedi.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, ailenin önemine dikkati çekerek, "SODAM'da kadınlara hem meslek edindirme hem sosyalleşme hem de bir araya gelme imkanı veriliyor. Bizim doğal gazımız, petrolümüz sınırlı ama en büyük değerimiz ailemiz. Ailemizi koruduğumuz zaman her şey sağlam olur. Aile yapısı bozulan toplumlarda ise bütün hazineler onlara verilse, kaynaklar onlara tüketilse mutlu olunmaz." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan pazar yerindeki esnafı da ziyaret eden Davutoğlu, bir berberde saç bakımı yaptırıp, vatandaşlarla çay ocağında çay içti.

AK Parti Keskin İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Davutoğlu, partisinin İlçe Başkanlığında partililerle buluştu.

Kaynak: AA

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