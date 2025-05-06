Ahmet Davutoğlu: KKTC artık kumar, fuhuş ve mafya ile anılır hale geldi

Haberler.com'da yayınlanan özel programda Melis Yaşar ve Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hem geçmiş siyasi tecrübelerini hem de güncel konuları değerlendirdi. Davutoğlu, akademik kimliğinden taviz vermediğini vurguladı.

"30 YILDIR AYNI ŞEYİ SAVUNUYORUM"

Siyasete girmeden önceki akademik çizgisini bugün de koruduğunu belirten Davutoğlu, "30 yıl önce bir akademisyen olarak neyi savunuyorsam aynı şeyi savunuyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişisel bağlarının kopmadığını belirten Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı beni bir istişare için çağırırsa görüşmeye giderim" ifadesini kullanarak diyaloga açık olduğunu gösterdi. Ayrıca, "Ben AK Parti tabanından kopmadım" sözleriyle seçmenle bağını sürdürdüğünü belirtti.

"KANAL İSTANBUL, İSTANBUL'UN BEKASINI AĞIR TEHDİT ALTINA ALIR"

Davutoğlu, Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik eleştirilerini yineleyerek, projenin İstanbul'un doğal dengelerini ve güvenliğini tehlikeye attığını savundu. "Kanal İstanbul Projesi, İstanbul'un bekasını ağır tehdit altına alır" diyen Davutoğlu, şehir planlaması açısından bu projenin büyük riskler barındırdığını dile getirdi.

"KKTC KUMAR, FUHUŞ VE MAFYA İLE ANILIR HALE GELDİ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında çok sert bir çıkış yapan Davutoğlu, "KKTC dünyada kumar, fuhuş ve mafya ile anılır hale geldi" dedi. Bu durumun hem Türkiye'ye hem de Kıbrıs Türk halkına zarar verdiğini söyleyen Davutoğlu, KKTC'nin imajının acilen düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.