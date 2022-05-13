Ahmet Davutoğlu'ndan Selim Temurci'nin ifadeye çağırılmasına sert tepki: Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'nin "Pelikan" yapılanmasına dair açıklamaları nedeniyle ifadeye çağırılmasına tepki gösterdi.

"YARGI, İKTİDAR OYUNCAĞINIZ DEĞİLDİR"

Temurci'nin ifadeye çağrılmasına ilişkin paylaşımda bulunan Davutoğlu, hükümeti eleştirdi.

Davutoğlu, açıklamada, ''Yargı iktidar oyuncağınız değildir. Kendi günahlarınızı örtmek için hukuku kullanamazsınız. 15 Temmuz'da canını orta koyan Selim Temurci'yi pelikan çetesi yüzünden 4.defa savcılık ifadesine çağırarak mı bizleri korkutacaksınız? Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar.'' ifadelerine yer verdi.

TEMURCİ İFADESİNİ VERMESİNİN ARDINDAN BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Gelecek Partisi tarafından yapılan açıklamada, 13 Mayıs Cuma günü (bugün) Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'nin ifade vereceği duyuruldu. Çağlayan Adliyesi'nde ifadesini verecek Temurci, ardından adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirecek.