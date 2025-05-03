Ahmet Davutoğlu, Önder\'in hayatını kaybettiği hastanede: Yüreğimizden bir şeyler koptu

Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in saat 16.10'da çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği bildirildi. Vefat haberini alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye gitti.

"YÜREĞİMİZDEN BİR ŞEYLER KOPTU"

Hastanenin önünde konuşan Davutoğlu, "Sanatçı kimliğinde zarafetini ve nezaketini siyasetiyle yansıttı. Onun yönettiği TBMM oturumları gerginlikten uzak tebessümle biten oturumlar oldu. Vefat etmeden önce bütün süreçlerde birçok kez bir araya geldik. Samimi gayretine ben şahidim. Dilinden hiçbir zaman gerginlik, şiddet ifadeleri çıkmadı. Hep dua ediyorduk. O günden bugüne hep dua ettik. Acı haberi alınca yüreğimizden bir şeyler koptu. Allah mekanını cennet eylesin ruhu şad olsun"