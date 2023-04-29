TİP İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık'ın sözlerine Selahattin Demirtaş'tan manidar cevap - Son Dakika
Üye Girişi

TİP İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık'ın sözlerine Selahattin Demirtaş'tan manidar cevap

29.04.2023 15:04

TİP İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık, aynı ittifak çatısı altında bulunduğu HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı eleştirip "Selahattin bugün canımıza okumuş güya aynı ittifaktayız. Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmaz" dedi. Tepki çeken sözlerin ardından Şık özür dilerken, Demirtaş'tan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Şık'ın sokakta bir vatandaşla girdiği diyalog tartışma yarattı. Şık, TİP'in de üyesi olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çatı partisi olan ve hakkındaki kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçime giren HDP'ye yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SELAHATTİN BUGÜN CANIMIZA OKUMUŞ"

Görüntülerde bir vatandaşla sohbet eden Şık, "Selahattin bugün canımıza okumuş güya aynı ittifaktayız. Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmaz" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından Şık eleştirilerin odağında yer aldı. Twitter hesabından bir açıklama yapan Ahmet Şık, "Konuyu, olayı, olaydaki kişileri ve bağlamını açıklamaya çalışmadan, fikrimi, kastımı ve duygumu yansıtmayan bu sözler nedeniyle kırdığım tüm HDP'li dostlarımdan ve Kürt halkından, TİP'li yoldaşlarımdan içtenlikle özür diliyorum. Öncelikle 14 Mayıs'a dek ve sonrasındaki ortak mücadele geleceğimiz boyunca da yegane çabam, barış ve kardeşlik arzumuza zarar vermemek, ittifakımızda cisimleşen umutlara gölge düşürmemek olacak." dedi.

DEMİRTAŞ'TAN YANIT GELDİ

Bu açıklamanın ardından tutuklu bulunan Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Demirtaş, "Seçime 14 gün var. Kim ne derse desin, dikkatimizi asla dağıtmadan işimize bakalım. Halkımıza zafer sözümüz var, önce bunu yerine getirelim. Ve Selahattin'den HDP'yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz. An serkeftin an serkeftin." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'tan, Ahmet Şık'ın kendisi hakkında sözlerine manidar yanıt

BİR AÇIKLAMA DA TİP'TEN: KASTINI AŞAN İFADELER İÇERİYOR

TİP'ten yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Ahmet Şık'ın bugün kamuoyuna yansıyan sözleri partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi vekilimizin bugüne dek koruduğu mücadele kimliği açısından da talihsiz ve kastını aşan ifadeler içermektedir. Bu sebeple, başta HDP'li dostlarımız olmak üzere ittifak güçlerimizden, Kürt halkından, sol kamuoyundan ve tüm yurttaşlarımızdan özür diliyoruz"

YORUMLAR (3)
  • Talip Konyali: kürtlerden mi özür dilediniz..ermeni ve uzantılarından olmasın Cevap Yaz 49 56 Yayından Kaldır
  • Mehmet Ektiren: Senin gibiler yüzünden ülke bir adım öteye gidemiyor ancak iftira at 24 13 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: BU SELO TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU BENDEN ÇOK PAYLAŞIM YAPIYOR SÖZDE TUTUKLU. PAYLAŞIMLARINI KAPATIN BI ZATIN Cevap Yaz 60 76 Yayından Kaldır
500
BBP lideri Mustafa Destici'ye canlı yayında 'Tito artığı' sözleri hatırlatılınca masaya vura vura konuştu BBP lideri Mustafa Destici'ye canlı yayında 'Tito artığı' sözleri hatırlatılınca masaya vura vura konuştu

Selahattin Demirtaş, Erkan Baş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık'ın sözlerine Selahattin Demirtaş'tan manidar cevap - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan romantik paylaşım: 40 kere maşallah sevgilim
16:55 Divan Toplantısında konuşan Ali Koç: Başkan adayı bulana kadar bize zarar verip altımızı oymayın
16:49 "Sabrımı taşırıyorsunuz" diyen Ali Koç resti çekti: Başkan bulun gidelim
16:16 Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evlilikleri son mu buluyor? Hayranları paylaşımlara "Boşanmayın" yorumlarını ekledi
16:11 Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? Hayranları, çiftin Instagram hesaplarına koştu
16:12 Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı topa tuttu: Bu algılar hakemlerimizi etkiliyor
16:06 Divan toplantısında konuşan Ali Koç, Galatasaray'ı resmen bombaladı: Köstebeğinizle gitmişsiniz
16:00 Ümit Özdağ'ın yanına gelen Suriyeli sığınmacı: Tayyip kazanacak, beraber gideceğiz
15:54 Yanına gelen Suriyeli sığınmacıdan Özdağ'a beklemediği tepki: Tayyip kazanacak, beraber gideceğiz
15:54 Seçime 14 gün kala Kılıçdaroğlu, sağduyu çağrısında bulundu: Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2023 17:13:45. #1.11#
SON DAKİKA: TİP İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık'ın sözlerine Selahattin Demirtaş'tan manidar cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement