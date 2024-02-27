Ahmet Metin Genç: Trabzon için hizmet etme heyecanımız var

Politika

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bu şehir için gideceğiz, koşturacağız. Soyadımız gibi de Genç'iz daha. Yapabiliriz bunları. Yapmak istiyoruz. Hakikaten bu şehrin evladı olarak, bu şehrin havasını, suyunu bilen biri olarak hizmet etme heyecanımız ilk günkü gibi var" dedi.

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Sürmene ilçesinde esnaf, vatandaşlar, muhtarlar ve AK Parti belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi. AK Parti Sürmene Belediye Başkan adayı Hüseyin Azizoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Şahin ile MHP İlçe Başkanı Hamit Küçükali'nin eşlik ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ahmet Metin Genç'e vatandaşlar ilgi gösterdi.

Muhtarlara ve partililere hitap eden Başkan Genç, güzel hizmetler yapanların her zaman güzel bir şekilde anıldığını, amacının bu şehirde güzel bir şekilde anılmak olduğunu dile getirerek, "Yeni dönemde sizlerin destekleriyle göreve geldiğimiz zaman bütün ilçelerimizde olduğu gibi Sürmene'mizde de yeni hizmet dönemimizi başlatıyoruz. Sürmene'nin 37 köyünü il başkanlığı döneminden itibaren tanıyorum, biliyorum. Allah nasip ederse, yeni dönemde Hüseyin Azizoğlu Başkanımızla güzel bir mesai birlikteliğine çıkıyoruz. Bizim de onun da mesai birlikteliğinde en büyük paydaşlarımız siz muhtarlarımız olacaksınız. O nedenle muhtarlarımızla istişareye çok çok önem veriyorum. Ben Ortahisar Belediye Başkanlığı dönemimde muhtarlarımızla 33 defa toplantı yaptım. Bana vatandaş iradesini tevdi ediyorsa, aynı vatandaş mahallesinde de iradesini güvenerek muhtara tevdi ediyor. O irade aynı iradedir. O iradeye saygının gereği olarak muhtarlarımızla hareket etme yükümlülüğümüz var. Beraber hareket ettiğimiz zaman, mahallelerimizde hizmetlerin erişimi de ulaşımı da kalitesi de verimliliği de daha güzel oluyor ve daha bereketli oluyor. Böylece belli bir disiplin altında hareket ediyorsunuz" diye konuştu.

"Sürmene'nin projelerinin sahibi ve destekçisi olacağım"

Sürmene'ye yapılacak projelerin istişaresini yaptığını ifade eden Başkan Genç, "Biz Ortahisar'da 87 mahallemizin tamamında iş yaptık, muhtarlarımızla birlikte hizmet yaptık. Şimdi aynı anlayışı Büyükşehirde muhtarlarımızla birlikte hem Sürmene'de hem bütün şehrimizde yansıtacağız. Sürmene'yle ilgili hem büyükşehir olarak hem ilçe belediyesi olarak proje hazırlığımız var. Hüseyin Başkanımızın da Sürmene'ye sunacağı projelerin sahibi ve destekçisi olacağız. Yani Hüseyin Azizoğlu Sürmene'ye ne sözü veriyorsa, ne taahhüt ediyorsa onun en büyük destekçisi ve sahibi de büyükşehir olarak biz olacağız. Yani Sürmene'de bir pazar yeri sorunu varsa onu başkanımızla beraber kapalı pazar yeri sorununu çözeceğiz. Bunları bir taraftan da çalışıyoruz. Hangi ilçemizde ne sözü veriyorsak bunları planlayıp, programlayıp gayretle beraber başlatacağız. Bunun için de gecelere kadar çalışıyoruz. Çünkü AK Parti belediyecilik anlayışı söz verip, sahada onu icraata dönüştüren bir anlayıştır. Biz bunu belediyeciliğin en güzel örneğini İstanbul'da ortaya Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatçılık anlayışıyla beraber hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

"Arkamızda bu hizmetlerin banisi Recep Tayyip Erdoan var"

Sürmene'nin yol sorunlarını ve kırsal mahallelerdeki su sorunlarını çözeceğini kaydeden Başkan Genç, "Sürmene'miz güzel bir ilçemiz, renkli bir ilçemiz. Güzel isimler yetiştiren bir ilçemiz. Bir Sürmene'de daha dışarıda var. Geçen hafta İstanbul'daydık. Güçlü iş insanlarımız var. Onlarla da işbirlikleri yaparak güzel işler, sosyal işler üreteceğiz. Ben Sürmene'nin köylerinin su sıkıntılarını, yol sorunlarını biliyorum. Onları da sizlerden alacağımız bilgilerle göreve gelir gelmez bismillah deyip çözeceğiz. Biz istiyoruz ki, Trabzon olarak güçlü bir şekilde işbaşına gelelim. Yani Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak da Sürmene olarak da seçimleri iyi bir oranla kazanacağız ama Trabzon olarak büyükşehirlerde birinci çıkalım. Elin güçlü olunca Ankara'da daha güçlü oluyorsun. Bunu test ettim. Eğer birinci çıkarsak Ankara'da bir istediğimiz zaman iki kopartıp getiririz. Bunu yapabiliriz. Bunu yapabilecek birikimimiz oluştu, hem özgüvenimiz var, hem de siyasi gücümüzü var. Arkamızda bütün hizmetlerin banisi olan Recep Tayyip Erdoğan var. Şu anda bütün köylerimizde yol sorunları var. Ama Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız hemşehrimiz. Yine doğalgaz işimiz var. Ama Enerji Bakanımız Trabzonlu. Bu şehir için gideceğiz, koşturacağız. Soyadımız gibi de Genç'iz daha. Yapabiliriz bunları. Yapmak istiyoruz. Hakikaten bu şehrin evladı olarak, bu şehrin havasını bilen biri olarak hizmet etme heyecanımız ilk günkü gibi var. 37 muhtarımızla beraber bir kardeşlik hukuku içerisinde bu hizmetleri yapabiliriz. Sürmene ve Trabzon'umuzu güzelleştirebiliriz. Sürmene zaten güzel bir ilçemiz. Sürmene tabiatıyla, siluetiyle beraber güzel bir ilçemiz. Ama burada yaşama sebeplerini daha çok artıran bir anlayışı ortaya koymak önemli. Sahil düzenlemeleriyle beraber bu çalışmaları yapabilmek önemli. Sürmene'mize daha kaliteli, daha nitelikli hizmetler yapabilmek bizim işimiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON