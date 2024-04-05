Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı

AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Metin Genç, mazbatasını alarak görevine başladı. Genç, Trabzon'un büyükşehir belediyeleri arasında şampiyon olduğunu ve Trabzon'a güzel hizmetler yapacaklarını söyledi. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Genç'e başarılar diledi ve borcun azaldığını belirtti.

05.04.2024 19:32
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AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Metin Genç, mazbatasını alarak görevine başladı.

Trabzon Adliyesi'ne gelen Genç, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ferruh Akyüz'den aldı.

Büyükşehir Belediyesi önünde personel ve vatandaşlar tarafından karşılanan Genç, daha sonra görevi eski Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan devraldı.

Genç, aldıkları yüzde 51,48 oyla Trabzon'un, büyükşehir belediyeleri arasında şampiyon olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü tutmanın da mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı olduğu dönemdeki gibi Trabzon'a güzel hizmetler yapacaklarını ifade eden Genç, "Trabzon şu anda yaşanabilirlik kriterlerinde 10'uncu sırada. Bunu daha yukarılara taşıyabilmek için bir gayretin, mücadelenin içerisinde olacağız. Yarından tezi yok bismillah deyip çalışmaya başlayacağız. Çalıştık, başardık yine çalışacağız." dedi.

Murat Zorluoğlu ise her zaman destek olacağını belirttiği Ahmet Metin Genç'e başarılar diledi.

Büyükşehir Belediyesini devraldığında borcun 300 milyon lira olduğunu anlatan Zorluoğlu, "2019 yılı bütçemizin yüzde 40'ına tekabül ediyordu. Devrederken borcumuz 1,6 milyar ancak bu borç bütçemizin yüzde 21'ine tekabül ediyor. Reel olarak bakıldığında enflasyon olarak borcun artmadığını ifade edebilirim." diye konuştu.

Zorluoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin en az borçlu belediyelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu görev hayırlı olsun. 5 yıllık süre içerisinde çok daha ileri noktaya bu hizmetleri taşıyacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika

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