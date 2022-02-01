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AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı - Son Dakika

AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı

01.02.2022 13:13
AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aralarında Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 40 HDP'li vekilin dokunulmazlıklarının Anayasa'ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016 yılında dokunulmazlıkları kaldırılan ve aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 40 HDP'li milletvekilinin başvurusunu karara bağladı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, "AİHM, HDP'li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı" dedi.

AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı
AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demitaş'ın avukatılığını üstlenen Mahsuni Karaman Twitter yaptığı paylaşımda "AİHM, bugün açıkladığı Encü/ Türkiye kararı ile HDP'li 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016 tarihinde dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmaları nedeniyle ifade hürriyetlerinin ihlal edildiğine karar verdi" ifadelerini kullandı.

AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı

AİHM, ayrıca her vekil için 5 bin 500 euro tazminat ödenmesine karar verdi. Güncel kurlar Türkiye, HDP'li vekillerin haklarını gasp ettiği için 3 milyon 232 bin TL (214 bin euro) ödeme yapacak.

NE OLMUŞTU?

2016'da AK Parti'nin gündeme getirdiği ve CHP'nin de desteklediği anayasa değişikliği ile o değişikliğin tarihine kadar parlamentoda fezlekesi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılarak, yargılanmalarının yolu açılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifine 'Anayasa'ya aykırı' olmasına rağmen 'Evet' diyeceklerini söylemişti.

YORUMLAR (1)
  • Cool Biri: (A)nti (İ)slam (H)akları (M)ahkemesi iş başışnda, kendi maşalarını savunmayacaklar da neyi savunacaklar? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Selahattin Demirtaş, Aihm, HDP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı - Son Dakika
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