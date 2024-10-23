Aile Bütünlüğü Vurgusu

Politika

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Aile uzlaşmazlıklarında arabuluculuk müessesinin amacı boşanmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirmek olmamalı." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında son zamanlarda intihar, cinnet, kadın ve çocukların istismar edilmesi gibi haberlerle çok karşılaştıklarını belirtti.

Bu tür olaylara karşı ailenin önemini vurgulayan Ramanlı, arabuluculuk müessesesine işaret etti.

Ramanlı, handikaplarıyla birlikte arabuluculuk müessesesinin mahkemelerin iş yükünü azalttığını ve toplumsal barışı tesis etmeye katkı sağladığını belirtti.

Aile uzlaşmazlıklarında da arabuluculuk müessesinin tercih edilebilmesi ve bunun alt yapısının oluşturulmasının çok önemli olduğunu dile getiren Ramanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Aile uzlaşmazlıklarında arabuluculuk müessesinin amacı boşanmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirmek olmamalı. Esas gaye mahkemelerin iş yükünü hafifletip, ailelerin çabuk dağılmasını önlemek, aile bütünlüğünün devamının sağlamak olmalı. Ailede mesele sadece eşler arasında değil, yani kadın erkek ilişkisi üzerinden aileyi okumamak gerekiyor. Ailenin en önemli sac ayağından birisi de çocuklardır. Çocukların psikolojik, fiziksel gelişiminin de aile bütünlüğü içerisinde mümkün olabileceğin biliyoruz. Bu sebeple ailenin her vesileyle korunması gerekir. Maddi ve manevi açıdan desteklenmesi gerekir. Ailenin korunması her şartta bizim önceliğimiz olmalıdır."

Ramanlı, aile bütünlüğünü güçlendirmek, aileyi yeniden ayağa kaldırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili diğer bakanlık ve kurumları da ziyaret edeceklerini aktardı.