Aile Değerleri İçin Yeni Vizyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aile Değerleri İçin Yeni Vizyon

Aile Değerleri İçin Yeni Vizyon
11.06.2026 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, nüfusun yaşlandığını belirterek aile değerlerini korumak için yeni projeler açıkladı.

'TÜM DÜNYA YAŞLANIYOR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır ziyareti kapsamında, tarihi Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksinde düzenlenen Aile Şenliği programına katıldı. Bakan Göktaş, şenlik kapsamında kurulan stantları da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, aile değerlerinin korunması için Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonunun hayata geçirildiğini ifade ederek, "2026-2035 dönemi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 'Aile ve Nüfus On Yılı' olarak ilan ettik. Peki neden bunu ilan etme gereği duyduk? Nüfusumuz yaşlanıyor. Biliyorsunuz aslında bu coğrafyalarda aile değerleri çok önemli. Büyüklere sahip çıkmak, küçüklere bereket gözüyle bakmak ve ailece yemek yemek, ailece paylaşımda bulunmak çok değerli. Ancak artık değerlerimiz değişiyor. Elimizde birer telefon, elimizde birer teknoloji. Hepimiz yalnızlaşıyoruz. Hepimiz bireyselleşiyoruz. ve aslında bize hem sosyal medyada hem geleneksel zamanlar bize her zaman yalnızlığı bir güzellik gibi sunmaya başlıyor. Yalnız yaşayan insanın sayımız artıyor. Evlilik yaşımız öteleniyor. ve geç çocuk sahibi oluyoruz. Çocuk sayımız azalıyor. Dolayısıyla ülke olarak da yaşlanıyoruz. Nüfusumuz yaşlanıyor. Tüm dünya yaşlanıyor. Ancak bizler aile değerlerimizi korumak adına hem geçtiğimiz yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aile yılı olarak ilan ettik. Hem de önümüzdeki yıl için Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonunu hayata geçirdik" dedi.

'BİR YILDA 11 BİN 600 BEBEĞİMİZ OLDU'

Bakan Göktaş, konuşmasında evlenecek genç çiftlere verilen kredi desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Peki burada ne yapıyoruz? Evlenmek isteyen gençlerimize destek oluyoruz. 18-29 yaş arasındaki gençlerimize, yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanında oluyoruz. Devletimiz, 18-25 yaşındaki gençlerimize 250 bin liralık bir kredi desteği sunuyor. 2 yıl geri ödemesiz 4 yıllık. Peki diyelim ki bir çocuğu oldu bu çiftimizin kredisini bir yıllığına siliyoruz. ve bir 12 ay da erteleniyor. İki çocuk sahibi olduğunda bu 4 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde bütün kredisini hibe ediyoruz. ve bunu geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeledi. Bugüne kadar evlendirdiğimiz 80 bin çiftimiz var bu kredi kapsamında. 11 bin 600 bebeğimiz oldu bir yılda. 26-29 yaş arasındaki gençlerimize de 200 bin lira destek sunuyoruz. Evet, '250 bin lira, 200 bin lirayla kim evlenir' diye zaman zaman eleştiriler arıyoruz" diye konuştu.

'1 YILDA 18 MİLYAR LİRA YENİDOĞAN DESTEĞİ VERDİK'

Türkiye genelinde bilinçlendirme çalışmalarını yaygınlaştırmanın hedeflendiğini belirten Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz bu destekten çok mutlu. 'Devletimiz hayatınızın her alanında yanınızda' mesajını çok net bir şekilde vurgulamış oluyoruz. Hem evlenmek isteyen gençlerimizin yanındayız, onlara evlenmeden önce eğitim veriyoruz. Hem çocuk sahibi olduğunda yanındayız. Bu kapsamda da bizler Türkiye genelinde özellikle sadece doğum yardımında bakın doğum yapan Diyarbakır'da 38 bin 702 anneye her ay düzenli destek sağlıyoruz. ve Türkiye genelinde bugüne kadar sadece 1 senede 1 milyon 50 bin 401 annemize ödeme gerçekleştirdik doğum yapan. Diyarbakır'da düzenli ödemeden faydalanan 26 bin 410 annemiz var. ve bu kapsamda, sadece doğum yardımı kapsamında Diyarbakır'a 828 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Türkiye genelinde ise 18 milyar lira sadece yeni doğan bebeğe verdiğimiz destekler; bir sene içerisinde. Biz tabii Aile Yılı'nı hem farkındalığın arttırılması adına hem de aile arasındaki güçlü adımları daha da güçlendirmek adına böyle adımlar atıyoruz. Bu bilinçlendirmeyi Türkiye geneline yaygınlaştırmak istiyoruz."

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile Değerleri İçin Yeni Vizyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hatice Nilden Baycan Hatice Nilden Baycan:
    adamlar yaşlanma sorunu var diye evlilik kredisi veriyo ama asıl sorun insanlar çalışmak zorunda oldukları için zamanları yok ailesiyle vakit geçirmeye yani para vermek harita değişmiyo işte bu işin içinde başka sorunlar da var 0 0 Yanıtla
  • Serdar Bora Akman Serdar Bora Akman:
    hmm ilginç bi yaklaşım yani devlet gençleri evlenmek için teşvik ediyo bu iyi bi şey galiba ama yani para verip de insanlar evlenseler mi ya bunlar kendi kararları olması lazım diye düşünüyorum yinede desteğin güzel tarafı vardır belki 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Özcan Mustafa Özcan:
    yahu bu meselelerin para ile çözülmeyeceğini ne zaman anlayacaklar insanlar telefon teknoloji diyorlar da kendi çocuklarına bak veriyorlar hepsi aynı şey yazıklar olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten istifa kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten istifa kararı
Kayseri’de AVM’ye ’canlı bomba’ ihbarı yapan 13 yaşındaki çocuk yakalandı Kayseri'de AVM'ye 'canlı bomba' ihbarı yapan 13 yaşındaki çocuk yakalandı

21:20
Jose Mourinho resmen Real Madrid’de
Jose Mourinho resmen Real Madrid'de
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
20:44
İşte Erden Timur’un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri
İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
20:32
THY uçağı Antalya’da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
19:23
AYM’den CHP’nin “128 milyar dolar“ iddiasına ret
AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret
19:15
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 21:34:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Aile Değerleri İçin Yeni Vizyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.