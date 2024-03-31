Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'da oy kullandı - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'da oy kullandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum\'da oy kullandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Aziziye ilçesinde oy kullanmak için sandığa gitti. Tarıkdaroğlu ve ailesi, Reşit Karabacak Spor Lisesi'nde bulunan sandıklarda oylarını kullandı. Tarıkdaroğlu, seçimlerin demokrasi şöleniyle sonuçlanmasını temenni ederek, herkese başarılar diledi.

31.03.2024 14:35  Güncelleme: 14:38
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, oyunu Erzurum'un Aziziye ilçesinde kullandı.

Tarıkdaroğlu, eşi Betül, babası Yaşar, annesi Firdevs, kız kardeşi Nur, kızı Sera ve oğlu Melih Yaşar ile ilçedeki Reşit Karabacak Spor Lisesi'ne geldi. Tarıkdaroğlu ile eşi oyunu 1089 numaralı sandıkta kullanırken, annesi, babası ve kız kardeşi oylarını 1092 numaralı sandıkta verdi.

Oy pusulalarının bulunduğu zarfı kızı Sera ile sandığa atan Tarıkdaroğlu, okuldaki seçmenlerle ve görevlilerle sohbet etti.

Tarıkdaroğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Gerçekleştirilen seçimlerle demokrasi şöleni yaşandığına işaret eden Tarıkdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bugün demokrasi şölenlerinden bir gün, Türkiye genelinde yaklaşık 61 milyon, Erzurum'da da yaklaşık 516 bin vatandaşımız, bugün 5 yıl boyunca yerel yönetimlerdeki tercihini kullanmak için sandığa gidecek. Ben milletin iradesinin her daim yansıyacağı sandıkların demokrasi şöleniyle sonuçlanmasını temenni ediyorum. Siyasi partiler, belediye başkan adayları ve muhtar adayları vatandaşa gidip, projelerini anlattı. Bugün son sözü millet söyleyecek. Çıkacak sonucun ilimize, ülkemize ve coğrafyamıza hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, herkese başarı diliyorum."

Kaynak: AA

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