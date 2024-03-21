Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Afyonkarahisar\'da esnaf ziyareti yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da esnaf ziyareti yaptı
AFYONKARAHİSAR - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da ziyaret ettiği esnafın dert ve sıkıntılarını dinledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Göktaş'ın ilk ziyareti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na oldu. Bakan Göktaş, yaklaşık iki saat il başkanlığında Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay ile görüşme yaparak değerlendirmede bulundu. Bakan Göktaş ile beraberindeki AK Parti Afyonkarahisar heyeti daha sonra Ambar Yolu'nda esnaf ziyaret gerçekleştirdi. Tek tek işyerlerini ziyaret eden Göktaş, burada esnafların dert ve sıkıntılarını dinledi. Kendisinden destek isteyenlere de yardımcı olacağının sözünü veren Göktaş, esnafa 'Hayırlı ramazan' diledi. Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'a da yerel seçimlerde destek isteyen Bakan Göktaş, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'da inşaatı devam eden Huzurevi alanına geçti.
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