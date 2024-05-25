Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Belçika'da temsilcilik açmayı hedefliyor - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Belçika'da temsilcilik açmayı hedefliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müşavirliği veya temsilciliği açmayı planladıklarını belirtti. Göktaş, Belçika'daki Türk toplumunun güçlü varlığını ve katkılarını vurgulayarak, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının hak ve menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

25.05.2024 13:53
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, en kısa sürede Belçika'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müşavirliği veya temsilciliği açmayı hedeflediklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Anvers'teki Belçika Bölge Ofisi'ni ziyaret ederek üyelerle bir araya geldi. Sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Göktaş, bu yıl Türkiye-Belçika İşgücü Anlaşması'nın 60. yılının geride bırakıldığını hatırlattı. Göktaş, 60 yıl önce buralara gelen Türk ailelerinin dört nesildir Belçika toplumuyla uyum ve barış içinde yaşadığını belirterek, "Belçika, yıllar içinde Türkler için ikinci bir yurt haline geldi. Yıllar içinde elde ettiğimiz başarılar ve Belçika toplumuna kazandırdığımız değerlerle bu ülkenin ayrılmaz bir parçası haline geldik. Ekonomik kalkınma, kültürel zenginlik ve siyasi güç açısından Belçika toplumunun öne çıkan aktörleri arasında yer aldık" diye konuştu. Belçika'daki Türk toplumunun güçlü varlığını "önemli bir gurur kaynağı" olarak nitelendiren Göktaş, şunları söyledi:

"Türk ve Müslüman kimliğimizle Avrupa'da bir yabancı olmanın ötesinde buranın bir parçası olduk, Avrupalı Türkler olduk. Yaşadığımız bu ülkeye değer kattık. Bugün artık bulunduğumuz toplumun karar mekanizmalarında söz sahibi olan arkadaşlarımız bulunuyor. Bu ilerlemede çift kanatla uçmanın büyük bir önemi olduğuna inanıyorum. Bir kanadımızla kendi öz kimliğimizi koruduk, diğeriyle yaşadığınız ülkeye güçlü bir aidiyet bağı kurduk. Böylece hem Türk kültürünü en güzel şekilde temsil ettik hem de Belçika toplumunun kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkıda bulunduk. Bunun yanı sıra bugün, Avrupa'da güçlü bir sivil toplum geleneği oluşturduk. Bu noktada Türk milletinin kadim teşkilatlanma becerisi ile birlikte Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çalışmalarını kıymetli bulduğumu özellikle belirtmek isterim."

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın huzuru bizim için değerli"

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının eğitim ve sağlık alanlarında sosyal yardımlara erişimlerini önemsediklerini aktaran Göktaş, "İşsizlik ve koruyucu aile gibi konularda doğrudan hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca ayrımcılık ve şiddetle mücadele konularında savunuculuk faaliyetlerimizin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışı teşkilatlarımızla vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumaya yönelik rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Ailevi konular ve bilhassa velayet sorunlarıyla ilgili destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

En kısa sürede Belçika'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müşavirliği veya temsilciliği açmayı hedeflediklerini belirten Göktaş, "Bakanlık olarak, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzuru ve refahı bizim için çok değerli. Bu konudaki hassasiyetimizi de her platformda dile getiriyoruz. Irkçılık ve İslamofobi başta olmak üzere yaşadığınız her problem için sizlerle birlikte çözüm bulma gayretindeyiz" dedi.

Bakan Göktaş, sözlerini tüm vatandaşlar için devletin şefkat eli olmaya devam edeceklerini belirterek tamamladı. - ANVERS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Belçika'da temsilcilik açmayı hedefliyor - Son Dakika

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