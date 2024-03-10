Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Bu ay ihtiyaç sahibi hanelere 4 milyar TL ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.
Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 72,3 milyar TL destek sağlamış olacağız" dedi.
Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini hatırlattı. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.
Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat şartlarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" dedi. - ANKARA
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Gücü Delegasyonu Sözcüsü Wu Qian, Çin'in savunma bütçesi ve ABD'nin Taiwan'a silah satışı konularında açıklamalarda bulundu. Wu, Çin'in savunma harcamalarının şeffaf, makul ve uygun olduğunu belirtirken, bu yıl ulusal savunma için planlanan harcamanın yüzde 7,2 artışla 1,66554 trilyon yuan olduğunu ifade etti. Ayrıca Wu, Çin'in Taiwan konusunda barışçıl bir yeniden birleşme hedefi için çalışmaya hazır olduğunu ancak 'Taiwan'ın bağımsızlığını' amaçlayan ayrılıkçı faaliyetlere izin vermeyeceklerini vurguladı.
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlerde her yerde aday göstermek yerine örnek bir belediyecilik anlayışını hayata geçirecekleri belli yerlere odaklandıklarını belirtti. Davutoğlu, Bursa'nın Türkiye'nin en derinlikli şehri olduğunu ve ülkenin cumhuriyetin yüzüncü yılına büyük ümitlerle girmediğini ifade etti. Partinin stratejisinin şanslı olmayan adayları aday göstermemek olduğunu vurgulayan Davutoğlu, Bursa'da 5 adaylarının iddialı olduğunu söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Cumhur İttifakı ortakları ile birlikte Akkışla Seçim Ofisi Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, 'Artık Kayseri'de efsane belediyecilikten söz ediliyor. Bu iş hizmetle olur. Bu iş altyapı ile olur' dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kadın Akademisi'nin açılışını yaparken, Kent Meydanı 5. Etap binasının temelini attı. Açılış ve temel atma programında Kolpa müzik grubu da konser verdi.
Bilecik'te yapılan çalışmalarda vize süreleri biten 2 yabancı uyruklu tespit edildi. İdari para cezası uygulanan biri hakkında ise tehdit, ısrarlı takip ve kişilerin huzurunu bozma suçlarından işlem yapıldı. Yabancı uyruklular, Bursa Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ayrıca, firari hükümlüler de yakalanarak cezaevine gönderildi.
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