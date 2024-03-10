Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Bu ay ihtiyaç sahibi hanelere 4 milyar TL ödeme yapılacak - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Bu ay ihtiyaç sahibi hanelere 4 milyar TL ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu. Bakan Göktaş, sosyal yardımların herkesi kapsayacak şekilde düzenlendiğini ve vatandaşlar arasında ayrım yapılmadan eşit ve adil hizmet sunulduğunu belirtti.

10.03.2024 13:42  Güncelleme: 13:44
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 72,3 milyar TL destek sağlamış olacağız" dedi.

Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini hatırlattı. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat şartlarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Bu ay ihtiyaç sahibi hanelere 4 milyar TL ödeme yapılacak - Son Dakika

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