Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Çocukların dijital ortamlardaki içeriklerini yakından izliyoruz - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Çocukların dijital ortamlardaki içeriklerini yakından izliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izlediklerini belirterek, Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla 2 bin 58 içeriğe müdahale ettiklerini açıkladı. Bakan Göktaş, çocukların siber zorbalık, uygunsuz içerik, kişisel verilerin korunması ve mahremiyetin ihlali gibi konularda savunmasız bir konumda bulunduğunu vurguladı.

18.06.2024 10:12
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izlediklerini belirterek, Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla 2 bin 58 içeriğe müdahale ettiklerini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son yıllarda dijitalleşme ile çocukların büyük bir risk altında olduğunu belirterek, çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ettiklerini belirtti. Bakanlık bünyesinde oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu ile çocukları dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerden koruduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri titiz bir şekilde yürüttüklerini söyledi.

Çocuğun üstün yararı ilkesini benimseyerek, her bir çocuğun güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlayacak çalışmaları kararlı bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş şunları dile getirdi:

"Çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek amacıyla Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aktif bir şekilde görevini sürdürüyor."

"Çocukların psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek 2 bin 58 içeriğe müdahale ettik"

Çocukların siber zorbalık, uygunsuz içerik, kişisel verilerin korunması ve mahremiyetin ihlali gibi konularda savunmasız bir konumda bulunduğunun altını çizen Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izliyoruz. Bu kapsamda Sosyal Medya Grubumuz aracılığıyla 2 bin 58 içeriğe müdahale ettik. Buna ek olarak riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik gerekli psikososyal desteği sağlıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesini de gerçekleştiriyoruz " ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, çocukların olumsuz içeriklere maruz kalmaması için müdahale sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile iş birliği yaptıklarını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Çocukların dijital ortamlardaki içeriklerini yakından izliyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Çocukların dijital ortamlardaki içeriklerini yakından izliyoruz - Son Dakika
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