Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Foça Belediye Başkanı Fıçı ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Foça Belediye Başkanımız Sayın Saniye Bora Fıçı ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Foça'da hayata geçirilecek hizmetleri ve vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirdik. Sayın başkanımıza nazik ziyareti için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.