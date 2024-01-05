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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı İl Müdürlerinden Sahada Olmalarını İstedi - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı İl Müdürlerinden Sahada Olmalarını İstedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yıllık faaliyetlerin ele alındığı İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda il müdürlerine sahada aktif olmaları çağrısında bulundu. Göktaş, sosyal hizmetlerin mesai kavramından uzak, devletin millet karşısındaki temsiliyetini içeren bir iş olduğunu vurgulayarak, il müdürlerinden proaktif ve dinamik bir yaklaşım beklediğini belirtti. Ayrıca, kul hakkının olduğu bir bakanlık olduklarını hatırlatan Göktaş, en küçük bir iddianın dahi üzerine düşülmesi ve hızlı hareket edilmesi talimatını verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı İl Müdürlerinden Sahada Olmalarını İstedi
05.01.2024 - 14:54,  Güncelleme: 14:55
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Masa başında değil, sahada olan il müdürleri istiyorum, bu anlamda il müdürlerimizden proaktif ve dinamik bir yaklaşım bekliyorum" dedi.

Bakanlığın yıllık faaliyetlerinin ele alındığı 'İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı', Göktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda il müdürlerine uyarılarda bulunan Göktaş, etkin ve daimi bir sosyal hizmetin mesai kavramından uzak olduğunu vurgulayarak, "Bizim mesaimiz sadece günü tamamlayıp bitirdiğimiz bir işi değil, devletimizin milletimiz karşısında temsiliyetini de içeren bir iş" diye konuştu.

"Bu bakanlık kul hakkının olduğu bir bakanlık"

Sosyal hizmetler sayesinde millet ve devlet arasındaki ilişkinin güçlendiğini ifade eden Göktaş, "Hepimiz bu sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız. Bu bizim vicdani, bir o kadar da tarihi sorumluluğumuz. Bu bakanlık kul hakkının olduğu bir bakanlık. Bu bakanlıkta yaptığımız her davranışın bir sonucu, her hatanın bir vebali var. İşimizin insan hayatına dokunan bir iş olduğunu unutmadan çalışmamız bu nedenle oldukça kıymetli ve hayatidir" açıklamalarında bulundu.

İl müdürlerinden hizmet makamında olmanın bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini belirten Göktaş, "Şehrinizdeki vatandaşlarımızın bir derdi olduğunda derman olarak aklına ilk siz gelmelisiniz. Kurumlarımızdaki tüm vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde sizin de katkınız olmalı" dedi.

"Masa başında olan il müdürleri değil sahada olan il müdürleri istiyorum"

İl müdürlerine Bakanlığa bağlı illerdeki tüm kuruluşları düzenli ziyaret etmeleri talimatında bulunan Göktaş, "Masa başında olan il müdürleri değil sahada olan il müdürleri istiyorum. Zaman zaman bu tarz şeyler duyuyorum, bu beni rahatsız ediyor. Aksi durumda davrananların hepsi karşısında beni bulur. Bu anlamda il müdürlerimizden proaktif ve dinamik bir yaklaşım bekliyorum" diye konuştu.

Aması veya fakatı olabilecek bir bakanlık olmadıklarını, en ufak ihmalin bazen insanların hayatına mal olabildiğini hatırlatan Göktaş, il müdürlerine en küçük bir iddianın dahi üzerine düşmeleri ve ivedilikle hareket etmeleri talimatını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Mahinur Özdemir Göktaş, Kamu, Politika, Güncel, Son Dakika

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