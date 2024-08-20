Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mardin\'de Telkari Ustalarını Ziyaret Etti

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Mardin'de, telkari ustalarını ve İpekyolu Kadın Kooperatifini ziyaret etti.

Bakan Göktaş, Artuklu ilçesinde Birinci Cadde'de Devlet Sanatçısı telkari ustası İbrahim Cihan, UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri ödülünü alan Suphi Hindiyerli'yi ve İpekyolu Kadın Kooperatifini ziyaret etti.

Bakan Göktaş'a Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da eşlik etti. - MARDİN