Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Geçtiğimiz yıl engellilerimiz için korumalı işyerlerine 670 bin TL ödenek aktardık" - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl engellilerimiz için korumalı işyerlerine 670 bin TL ödenek aktarıldı. Ayrıca korumalı işyerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 yılından bugüne kadar bu işyerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 2 milyon 276 bin TL destekte bulunduk" dedi.

Bakan Derya Yanık, engelli vatandaşların üretken, bağımsız bireyler olarak toplumsal hayata katılımını destekleyen politikaları çerçevesinde korumalı istihdam modeli yürüttüklerini belirterek, bakanlığın sadece mali olarak değil, teknik açıdan da desteklediği özel olarak düzenlenen korumalı işyerlerinde en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli kişilerin çalışabildiğini kaydetti. Söz konusu işyerlerinin devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari 5 engelliyi istihdam etmesi gerektiğini ifade eden Bakan Yanık, "Korumalı işyerleri, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektörle iş birliğinde ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdam edilmelerini ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlıyor. En az 5 zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı ve engelli bireylerin sayısının toplam işçi sayısına oranı yüzde 50'den az olmayan işyerinin işvereni, korumalı işyeri statüsünü kazanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunabiliyor" diye konuştu.

Korumalı işyerlerine her bir engelli çalışan için bin 298 TL destek

Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 2021 yılında korumalı işyerlerine her bir engelli çalışan için aylık 991,69 TL destek sağlarken, 2022 yılının ilk 6 ayı için bu desteği bin 298 TL'ye yükselttiklerini kaydederek, "Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl engellilerimiz için korumalı işyerlerine 670 bin TL ödenek aktarıldı. Ayrıca korumalı işyerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 yılından bugüne kadar bu işyerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 2 milyon 276 bin TL destekte bulunduk" dedi.

Korumalı işyeri nedir

Korumalı işyeri; işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyeri olarak tanımlanıyor. Korumalı işyerlerinde en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engeli olanlar çalışabiliyor. Korumalı işyerinde belirtilen özelliklere sahip en az 5 engellinin çalışması gerekiyor. - ANKARA