AK Parti 14 Siyasi Partiyi Ağırladı

AK Parti, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasında gerçekleştirilen bayramlaşma ziyaretleri çerçevesinde 14 siyasi partiyi ağırladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur başkanlığında Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Esma Atasoy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet, siyasi parti temsilcilerini genel merkezde kabul etti.

Genel Başkan Yardımcısı Uygur ve beraberindeki heyet, sırasıyla MHP, HÜDA-PAR, ANAP, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, DYP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti ve DEVA Partisi temsilcileri ile bayramlaştı. CHP ve AK Parti ise siyasi partiler arasında gerçekleştirilen bayramlaşma ziyaretlerinde birbirlerine heyet göndermedi.

AK Parti Genel Merkez binasında siyasi parti temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşmelerde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar, İsrail'in başta Gazze halkı olmak üzere Filistinliler'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, Türkiye'nin komşu ülkelerinde meydana gelen gelişmeler ön plana çıkan konu başlıkları oldu.

Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programı kapsamında AK Parti, Gelecek Partisi, Anahtar Parti ve DEVA Partisi arasında ilk kez bayram ziyareti gerçekleştirildi. - ANKARA