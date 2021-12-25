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AK Parti 2023 seçimlerine eğitimle hazırlanıyor - Son Dakika

AK Parti 2023 seçimlerine eğitimle hazırlanıyor

25.12.2021 15:18
AK Parti 2023 seçimlerine eğitimle hazırlanıyor

AK Parti Genel Merkezi AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın düzenlediği Teşkilat Akademisi eğitimleri Balıkesir'de gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkezi AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın düzenlediği Teşkilat Akademisi eğitimleri Balıkesir'de gerçekleştirildi. Hasan Can Kültür Merkezi'nde başlayan ve iki gün sürecek eğitimlerde teşkilat mensuplarına çeşitli konularda eğitimler verilecek.

Teşkilat Akademisi Eğitim Programının açılışında konuşan AK Parti Genel Merkezi AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, 2023 seçimlerine yaklaşılırken teşkilat içi eğitimlerin önemine değindi. Açılışta yapılan konuşmaların ardından başta AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz olmak üzere birçok isim çeşitli konularda sunumlarını gerçekleştirdi.

Ekrem Başaran: "Sahada soğumuş teşkilatı tekrar ısıtmak istiyoruz"

Eğitim programının açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, pandemiyle birlikte teşkilatlarda oluşan ataletin sona erdirilmesi için eğitimlere başlandığını söyledi. Başaran, "2019 seçimlerinden hemen sonra pandeminin de girmesiyle teşkilatlarımızda doğal bir atalet meydana geldi. Genel merkezimiz Teşkilat Başkanlığımız, ER-GE Başkanlığımız teşkilatlarımızın 2023 hedeflerine daha azimli, daha gayretli, hazır bir şekilde ulaşabilmesi için bu eğitim programlarını tertip etmeye başladı. Teşekkür ediyoruz. Bütün teşkilatlarımız azimli, gayretli ve hassasiyetle seçimlere; insanlarımızın gönlüne dokunarak ulaşmanın gayreti ve çalışması içinde. Yaşadığımız tabi ki sıkıntılar var. Ta bi ki memleketimizin bazı problemleri var. Fakat teşkilatlarımız vatandaşlarımıza bunların çözümünün yine AK Parti olduğunu, yine Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK kadroların bu problemleri çözeceğini çok anlatmak zorunda, insanlarımıza bu hassasiyeti iletmek durumundayız. İşte bu akademik faaliyetler, eğitim faaliyetleri bunların hazırlanmasında, teşkilatlarımızın sahadaki her şarta, her duruma, her vaziyete müdahil olabilmesi, tam yetkinlikle, tam kararlılıkla insanlarımıza güven verebilmesi adına bir hazırlık çalışmasıdır. Bunu çok önemsiyoruz tekrar genel merkezimize teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlısıyla bu programlar, bu aktivasyon inşallah sahadaki soğumuş olan teşkilatımızı tekrar ısıtmak, 2023 hedeflerimize olan yoğun çaba gerektiren faaliyetleri hazırlamak açısından önem arz etmektedir. Pazartesi ve Salı günleri Genel Merkezimiz Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında yaptığımız toplantılarda bütün hanelerimize iletilmek üzere broşür çalışması başlatıldı. İnşallah bu broşürleri tüm ilçe teşkilatlarımıza da ileteceğiz. Pazartesi günü tüm kapıları tık tık çalacağız, gönüllere dokunacağız, yapmak istediklerimizle ilgili broşürlerimizi dağıtarak inşallah çok ciddi bir başlangıç yapacağız. Hepinizi bu konuda çok hassas ve gayretli davranmaya davet ediyorum. İnşallah hayırlısıyla 2023 hedefine durmadan, yorulmadan, azimle, gayretle, sadakatle, çalışacağız. Durmak yok yola devam" diye konuştu.

Yücel Yılmaz: "2001'den bu yana girdiğimiz tüm seçimleri kazandık"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise AK Parti'nin 2001 yılından bu yana girdiği bütün seçimleri kazanarak 2023 seçimlerine hazırlandığını ifade etti. Yılmaz, "Tecrübe çok önemli bir şey, 2001 yılından beri girdiği her seçimi kazanan teşkilatımız 2023'e hazırlanıyor. Buna hazırlanırken de her şeyde olduğu gibi yenileniyoruz, yeni arkadaşlarımız var. Sizlerin engin tecrübeleriyle 2023'e hazırlanma yolunda teşkilatımıza düşen görevler var. Davamızın aşnı ne? Biz bu millet için, bu dünya için neyi ifade ediyoruz? Yenilenen her şey gibi partimizdeki yenilikler de neler? Zincir en güçlü tarafı nedir en zayıf halkası kadardır. Her birinizin ayrı bir teşkilatçı olarak güçlenmesi gerekiyor. Eğitim şart diyoruz. Bu Hikaye'nin Kahramanı Sensin sloganıyla başlatılan bu eğitimlere verimli bir şekilde devam etmesini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Seda Sarıbaş: "Bu hikayenin kahramanları sizlersiniz"

"Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" mottosuyla eğitim programına başladıklarının altını çizen AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş teşkilat üyelerine şimdiye kadar gösterdikleri özverili çalışmaların takdir verici olduğunu kaydetti. Sarıbaş, "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" diyerek çıktığımız bu yolda Allah'ın izniyle 11'nci haftamızı geride bırakıyorum. Bu haftadan itibaren de 80 ilimizde eğitimlerimizi tamamlamış olacağız. Bizler de yoğun bir çalışma serüveni içerisinde eğitimlerimizin tüm teşkilat mensubu kardeşlerimize faydalı olduğunu tecrübe ettik. İnşallah bugün Balıkesir'imizde de çok faydasını göreceğimiz bir eğitim süreci geçireceğiz. Elbette 2023'e giden bu yolda durmadan, usanmadan tüm teşkilat mensubu kardeşlerimizle birlikte emeğimizi ortaya koymamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Biliyoruz ki sizler omuzlarınızdaki yükün farkında olan teşkilatlarsınız. Bunlar için kapı kapı, gece gündüz durmadan çalışan teşkilatlarsınız. Benim de Balıkesir'de tecrübe ederek, sohbet ettiğim tüm dava kardeşlerimi özellikle özgüveni, davası ve kendine olan inancının tam olduğunu görmek çok mutlu olduğum bir an olmuştur. Bugün de bu salonun dolu olduğunu görmek beni çok memnun etti. Haklarınızı helal ediniz. Unutmayın ki bu hikayenin asıl kahramanı bu salonları dolduran sizlersiniz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından basına kapalı olarak yapılan eğitim programında teşkilat mensuplarına çeşitli konularda eğitim verildi. AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile partililer katıldı. Teşkilat Akademisi eğitimleri iki gün sürecek. - BALIKESİR

AK Parti 2023 seçimlerine eğitimle hazırlanıyor
AK Parti 2023 seçimlerine eğitimle hazırlanıyor
AK Parti 2023 seçimlerine eğitimle hazırlanıyor
AK Parti 2023 seçimlerine eğitimle hazırlanıyor
AK Parti 2023 seçimlerine eğitimle hazırlanıyor
AK Parti 2023 seçimlerine eğitimle hazırlanıyor
AK Parti 2023 seçimlerine eğitimle hazırlanıyor

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Araştırma Geliştirme, Seda Sarıbaş, Balıkesir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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