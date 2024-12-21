AK Parti 2028, 2033 ve 2038'de de İktidarda Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti 2028, 2033 ve 2038'de de İktidarda Olacak

AK Parti 2028, 2033 ve 2038\'de de İktidarda Olacak

Hamza Dağ, AK Parti'nin gelecekteki seçimlerde de iktidarda kalacağını vurguladı.

21.12.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Birileri mart ayından beri bize bazı süreler kurmaya devam etseler de herkes bilsin ki 2028'de de 2033'te de 2038'de de iktidar olarak bu ülkeye hizmet edecek kişiler AK Parti kadroları olacaktır." dedi.

Dağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in katılımıyla Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Osmaniye 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Dağ, dünya siyasetinde 23 yıllık bir partinin 22 yıl iktidar olma sürecinin görülemeyeceğini belirtti.

Kongre sürecinde 22 yılı gözden geçirdiklerini, önlerindeki 10-20 yılların planını yaptıklarını anlatan Dağ, iktidarları sürecinde birçok badireler atlatmalarına rağmen hiç yılmadıklarını, yorulmadıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmasında OSB'lerle ilgili verdiği rakamlara dikkati çeken Dağ, "Rakamlarda en dikkat edeceğimiz husus Cumhuriyet tarihi boyunca 2002'ye kadar yapılanla 2002'den 2023'e kadar yapılanlara baktığımızda her birinde en az 5 kat artış var. OSB sayılarında, istihdam sayılarında 5 kat artış var." diye konuştu.

Dağ, bugüne kadar milletle birlikte yürüdüklerini ve yürümeye de devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Birileri mart ayından beri bize bazı süreler kurmaya devam etseler de herkes bilsin ki 2028'de de 2033'te de 2038'de de iktidar olarak bu ülkeye hizmet edecek kişiler AK Parti kadroları olacaktır. Bu da böyle bilinedir. Milletle yürümek bu, yılmamak bu, yıkılmamak bu. Dolayısıyla çok şükür bugüne kadar rabbimizin yardımıyla, milletimizin desteğiyle, duasıyla hep güzel şeyler yapmaya devam ettik. Bundan sonra da çok güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hamza Dağ, AK Parti, osmaniye, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti 2028, 2033 ve 2038'de de İktidarda Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:56 Esad’ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:08 HTŞ lideri Colani’nin ABD’den tek bir isteği olmuş HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
00:22 KKTC’de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet KKTC'de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet
00:05 Norveç’te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Norveç'te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:22 Dusan Tadic’ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler Dusan Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
23:02 ’Çerkes Cengiz’in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar ’yok artık’ dedirtti 'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti
23:01 Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
22:47 Mourinho’dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 20:11:11. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti 2028, 2033 ve 2038'de de İktidarda Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.