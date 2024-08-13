AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Mesajı: Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir olduk, beraber olduk, hep birlikte Türkiye olduk - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Mesajı: Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir olduk, beraber olduk, hep birlikte Türkiye olduk

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tunç, mesajında AK Parti'nin milletle birlikte yoluna emin adımlarla devam ettiğini vurgulayarak, insan odaklı politikalarla Türkiye'yi kalkındırdıklarını ve temel hak ve özgürlükleri yükselttiklerini belirtti. Ayrıca, darbecilere ve hain emelleri olan şer odaklarına müsaade etmediklerini ve mazlumların umudu olduklarını ifade etti.

13.08.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir olduk, beraber olduk, hep birlikte Türkiye olduk" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tunç mesajında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek, 14 Ağustos 2001'de siyaset ve demokrasi tarihimizde yerini alan AK Parti'mizin 23'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kuruluşunu milletimizin yaptığı AK Parti, milli iradeyi her şeyin üzerinde tutarak aziz milletimizle birlikte yoluna emin adımlarla devam etmektedir" dedi.

AK Parti olarak, daima 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!' bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Tunç, "Politikalarımızın merkezine her zaman insanı koyduk. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir olduk, beraber olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Adaleti, insan hak ve onurunu esas alan, milli ve manevi değerlerimize dayalı bir siyaset anlayışıyla her alanda ülkemizi kalkındırdık, önemli reformları hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle, temel hak ve özgürlüklerin standartlarını daima yükselttik. Vatandaşlarımızın kimliğine, inancına, yaşam tarzına yönelik ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verdik" ifadelerinde bulundu.

"Dünyada mazlumların ve mağdurların umudu olduk"

Mesajında, kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışa, darbecilere ve Türkiye üzerinde hain emelleri bulunan şer odaklarına asla müsaade etmediklerinden bahseden Tunç, "Demokrasimizi ve milletimizin birliğini hedef alan darbecilerin yargılanmalarını sağladık. "Daha adil bir dünya mümkündür" idealiyle bölgemizde ve tüm dünyada mazlumların ve mağdurların umudu olduk. "Dünya beşten büyüktür" diyerek zalimlerin haksızlıkları karşısında eğilmedik, daima dimdik durduk" cümlelerine yer verdi.

Tunç şu ifadelere yer verdi: "

"AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin kadim geçmiş ve geleneğinin kök saldığı medeniyet davamızın bayraktarlığını yapmaya, umudun, geleceğin ve icraatın adı olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki nice 23 yıllarda toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayacak politikalar üreterek demokrasimizin standartlarını daha da yükseltmeyi, temel hak ve özgürlüklerin kapsamını sürekli genişletmeyi güçlü ve kararlı bir iradeyle sürdüreceğiz. Kurulduğumuz günden bugüne destekleriyle AK Parti'mizin iktidarda olmasını sağlayan, birlikte yol yürüdüğümüz aziz milletimize şükranlarımı sunuyor, ülkemizin geleceği için ter döken dava ve yol arkadaşlarımıza fedakar çalışmaları için teşekkür ediyorum. Milletimiz ve AK Parti'mize gönül veren teşkilatımızla birlikte zirveden yeni ufuklara yol alacak, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, AK Parti, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Mesajı: Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir olduk, beraber olduk, hep birlikte Türkiye olduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:56 Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
23:37 Van Bronchorst biletini kesti Beşiktaş’ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor Van Bronchorst biletini kesti! Beşiktaş'ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor
23:17 Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig’in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı
23:10 Hamas’ı karıştıran olay 1 İsrailli esir öldü, 2’si ağır yaralı Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı
23:03 Gaziantep FK, Bodrum FK’yı son dakika golüyle 1-0 yendi Gaziantep FK, Bodrum FK'yı son dakika golüyle 1-0 yendi
22:46 Gaziantep’te esnaf, Instagram’ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı Gaziantep'te esnaf, Instagram'ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 16:09:29. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Mesajı: Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir olduk, beraber olduk, hep birlikte Türkiye olduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement