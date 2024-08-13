AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Mesajı: Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir olduk, beraber olduk, hep birlikte Türkiye olduk

Politika

AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir olduk, beraber olduk, hep birlikte Türkiye olduk" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tunç mesajında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek, 14 Ağustos 2001'de siyaset ve demokrasi tarihimizde yerini alan AK Parti'mizin 23'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kuruluşunu milletimizin yaptığı AK Parti, milli iradeyi her şeyin üzerinde tutarak aziz milletimizle birlikte yoluna emin adımlarla devam etmektedir" dedi.

AK Parti olarak, daima 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!' bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Tunç, "Politikalarımızın merkezine her zaman insanı koyduk. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir olduk, beraber olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Adaleti, insan hak ve onurunu esas alan, milli ve manevi değerlerimize dayalı bir siyaset anlayışıyla her alanda ülkemizi kalkındırdık, önemli reformları hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle, temel hak ve özgürlüklerin standartlarını daima yükselttik. Vatandaşlarımızın kimliğine, inancına, yaşam tarzına yönelik ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verdik" ifadelerinde bulundu.

"Dünyada mazlumların ve mağdurların umudu olduk"

Mesajında, kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışa, darbecilere ve Türkiye üzerinde hain emelleri bulunan şer odaklarına asla müsaade etmediklerinden bahseden Tunç, "Demokrasimizi ve milletimizin birliğini hedef alan darbecilerin yargılanmalarını sağladık. "Daha adil bir dünya mümkündür" idealiyle bölgemizde ve tüm dünyada mazlumların ve mağdurların umudu olduk. "Dünya beşten büyüktür" diyerek zalimlerin haksızlıkları karşısında eğilmedik, daima dimdik durduk" cümlelerine yer verdi.

Tunç şu ifadelere yer verdi: "

"AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin kadim geçmiş ve geleneğinin kök saldığı medeniyet davamızın bayraktarlığını yapmaya, umudun, geleceğin ve icraatın adı olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki nice 23 yıllarda toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayacak politikalar üreterek demokrasimizin standartlarını daha da yükseltmeyi, temel hak ve özgürlüklerin kapsamını sürekli genişletmeyi güçlü ve kararlı bir iradeyle sürdüreceğiz. Kurulduğumuz günden bugüne destekleriyle AK Parti'mizin iktidarda olmasını sağlayan, birlikte yol yürüdüğümüz aziz milletimize şükranlarımı sunuyor, ülkemizin geleceği için ter döken dava ve yol arkadaşlarımıza fedakar çalışmaları için teşekkür ediyorum. Milletimiz ve AK Parti'mize gönül veren teşkilatımızla birlikte zirveden yeni ufuklara yol alacak, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." - ANKARA