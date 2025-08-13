AK Parti 24. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti 24. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıkları başladı

AK Parti 24. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıkları başladı
13.08.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bu partinin, bu kutlu hareketin hamurunu yüce milletimiz yoğurdu ve kurucularımız Türk siyasetine AK Parti'nin tabelasını astı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bu partinin, bu kutlu hareketin hamurunu yüce milletimiz yoğurdu ve kurucularımız Türk siyasetine AK Parti'nin tabelasını astı. 24 sene içerisinde AK Parti, dünya siyasetinin sarsılmaz markası oldu" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü programı hazırlıklarına ilişkin parti genel merkezinde açıklama yaptı. Genel Sekreter İnan, partinin 24'üncü yaşını yarın Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, parti teşkilatlarının katılımı ile kutlayacaklarını belirterek, "Bu 24 sene içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'de her alanda; 81 ilde sağlıktan teknolojiye, tüm bakanlıklarımızla kalem kalem büyük icraatlar kazandırdık ve Türkiye'yi, Sayın Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımız liderliğinde beş kat büyüttük. Bu kutlu davanın, 14 Ağustos 2001'den itibaren, 10 milyon oyla başlayan yolculuğumuz, en son seçimlerde 28 milyona varan bir oy teveccühüne kavuştu. Bizi bugünlere kavuşturan, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, onca hükümetleri bize kurduran aziz milletimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'YENİ ZAFERLERE HAZIRLANIYOR'

İnan, "Bu partinin, bu kutlu hareketin hamurunu, yüce milletimiz yoğurdu ve kurucularımız Türk siyasetine AK Parti'nin tabelasını astı. 24 sene içerisinde AK Parti, dünya siyasetinin sarsılmaz markası oldu. AK Parti, tüm kadrolarıyla birlikte önümüzdeki tüm süreçlerde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni zaferlere tüm teşkilatlarımızla birlikte hazırlanıyor" diye konuştu.

'AYDINLIĞA AÇIK VİZYONUNU SÜRDÜRECEK'

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise yarın bazı verilerin paylaşılacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24'üncü yaşı kutlayan özel bir değerlendirme yapacağını aktardı. Acar, AK Parti'nin vesayetlerle ve karanlığa kapalı, aydınlığa açık vizyonunu sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

'1 YILLIK KAMPANYA DÖNEMİNE GİRECEĞİZ'

AK Parti'nin siyasi bir parti olmanın yanı sıra bir millet hareketi olduğunu aktaran Acar, "Dolayısıyla sokaktan aldığımız güçle, milletten aldığımız bu teveccühle yolumuza devam edeceğimiz 24'üncü yaşın, diğerlerinden farklı olarak şunu paylaşmakta fayda var. 25'inci yıla kadar ilk kez biz, bir yıllık bir kampanya dönemine girmiş olacağız. Yarın itibarıyla startı verilecek olan bu kampanyanın arka planında 25'inci yani çeyrek asrı deviren bir partinin 25 yıldır neler yaptığını Türkiye'de hangi noktalarda nerelere dokunduğunu, eseri, projeyi tekrar milletimizle paylaşmak, hatırlatmak üzerine bir kampanya süreci başlatmış olacağız. Pozitif gündemlerle Türkiye'nin de pozitif gündemlerine eşlik edeceğimiz bir AK Parti formu üzerinden açıkçası bir süreç başlamış olacak bizim için" diye konuştu. Katılımlara ilişkin soruya yanıt veren Acar, "Çeşitli noktalardan katılımlar olacağını farklı partilerden farklı katılımların karşılık bulacağını söyleyebiliriz. Rozet merasimini Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirmiş olacak" dedi.

Kaynak: DHA

Eyyüp Kadir İnan, Etkinlikler, Politika, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti 24. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Halep’te Suriye ordusu ile PKKYPG arasında çatışma: 1 asker öldü Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Rakamlar açıklandı Dört büyüklerden dev zarar Rakamlar açıklandı! Dört büyüklerden dev zarar
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
Muaythaide İsrail’e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Arda Güler’e tarihi müjde Arda Güler'e tarihi müjde
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir

11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
17:12
Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek
Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek
17:09
Edirne’deki yangının verdiği hasar dron kamerasında
Edirne'deki yangının verdiği hasar dron kamerasında
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
17:04
Beşiktaş’tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti
Beşiktaş'tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti
17:03
CHP’li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti
CHP'li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti
16:51
Eski Galatasaraylı Bilal Kısa’dan sürpriz imza
Eski Galatasaraylı Bilal Kısa'dan sürpriz imza
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
16:44
Futbolseverler müjde Dev maç şifresiz yayınlanacak
Futbolseverler müjde! Dev maç şifresiz yayınlanacak
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü: Ateşkes için liderler düzeyinde ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü: Ateşkes için liderler düzeyinde ev sahipliğine hazırız
16:29
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 13:20:15. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti 24. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.