AK Parti 24. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıkları başladı

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bu partinin, bu kutlu hareketin hamurunu yüce milletimiz yoğurdu ve kurucularımız Türk siyasetine AK Parti'nin tabelasını astı. 24 sene içerisinde AK Parti, dünya siyasetinin sarsılmaz markası oldu" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü programı hazırlıklarına ilişkin parti genel merkezinde açıklama yaptı. Genel Sekreter İnan, partinin 24'üncü yaşını yarın Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, parti teşkilatlarının katılımı ile kutlayacaklarını belirterek, "Bu 24 sene içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'de her alanda; 81 ilde sağlıktan teknolojiye, tüm bakanlıklarımızla kalem kalem büyük icraatlar kazandırdık ve Türkiye'yi, Sayın Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımız liderliğinde beş kat büyüttük. Bu kutlu davanın, 14 Ağustos 2001'den itibaren, 10 milyon oyla başlayan yolculuğumuz, en son seçimlerde 28 milyona varan bir oy teveccühüne kavuştu. Bizi bugünlere kavuşturan, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, onca hükümetleri bize kurduran aziz milletimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'YENİ ZAFERLERE HAZIRLANIYOR'

İnan, "Bu partinin, bu kutlu hareketin hamurunu, yüce milletimiz yoğurdu ve kurucularımız Türk siyasetine AK Parti'nin tabelasını astı. 24 sene içerisinde AK Parti, dünya siyasetinin sarsılmaz markası oldu. AK Parti, tüm kadrolarıyla birlikte önümüzdeki tüm süreçlerde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni zaferlere tüm teşkilatlarımızla birlikte hazırlanıyor" diye konuştu.

'AYDINLIĞA AÇIK VİZYONUNU SÜRDÜRECEK'

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise yarın bazı verilerin paylaşılacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24'üncü yaşı kutlayan özel bir değerlendirme yapacağını aktardı. Acar, AK Parti'nin vesayetlerle ve karanlığa kapalı, aydınlığa açık vizyonunu sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

'1 YILLIK KAMPANYA DÖNEMİNE GİRECEĞİZ'

AK Parti'nin siyasi bir parti olmanın yanı sıra bir millet hareketi olduğunu aktaran Acar, "Dolayısıyla sokaktan aldığımız güçle, milletten aldığımız bu teveccühle yolumuza devam edeceğimiz 24'üncü yaşın, diğerlerinden farklı olarak şunu paylaşmakta fayda var. 25'inci yıla kadar ilk kez biz, bir yıllık bir kampanya dönemine girmiş olacağız. Yarın itibarıyla startı verilecek olan bu kampanyanın arka planında 25'inci yani çeyrek asrı deviren bir partinin 25 yıldır neler yaptığını Türkiye'de hangi noktalarda nerelere dokunduğunu, eseri, projeyi tekrar milletimizle paylaşmak, hatırlatmak üzerine bir kampanya süreci başlatmış olacağız. Pozitif gündemlerle Türkiye'nin de pozitif gündemlerine eşlik edeceğimiz bir AK Parti formu üzerinden açıkçası bir süreç başlamış olacak bizim için" diye konuştu. Katılımlara ilişkin soruya yanıt veren Acar, "Çeşitli noktalardan katılımlar olacağını farklı partilerden farklı katılımların karşılık bulacağını söyleyebiliriz. Rozet merasimini Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirmiş olacak" dedi.