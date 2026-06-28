AK Parti 33. İstişare Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Kaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, ilk günden bu yana olduğu gibi milletin sesi olmaya, Türkiye'nin geleceğine yön verecek başlıkları istişare etmeye, ortak akılla yürümeye devam ettiklerini belirtti.

Toplantının Toplum oturumuna moderatörlük yaptığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Toplum Oturumu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'la birlikteydik. Teşkilat mensuplarımız sahadaki tespitlerini paylaştılar, sorularını sordular. Bakanlarımız gündemdeki birçok meseleye dair değerlendirmeler yaptılar. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızdaki bu son derece verimli istişareye katkı sağlayan bakanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."