AK Parti'nin 33. İstişare Kampı Sapanca'da Başlıyor - Son Dakika
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AK Parti'nin 33. İstişare Kampı Sapanca'da Başlıyor

AK Parti\'nin 33. İstişare Kampı Sapanca\'da Başlıyor
26.06.2026 14:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sakarya Sapanca’da başlıyor. 3 gün sürecek kampın teması 'Çeyrek asırlık destan AK Parti' olarak belirlendi. Kamp kapsamında parti politikaları, ekonomi ve dış politika gibi konular ele alınacak; 25 yıllık sürecin muhasebesi yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başlıyor. 3 gün sürecek kampın teması 'Çeyrek asırlık destan AK Parti' olarak belirlendi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Eyyüp İnan, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, kabine üyeleri, kurucular kurulu üyeleri, 81 ili temsil eden vekil ve üyelerin düzenlenen kampa katılacağını belirtti. İnan, "3 gün boyunca burada milletimizin taleplerini, milletimizin görüşlerini, milletimize daha güçlü hizmetler sunmak adına ortaya koyacağımız tüm değerlendirmeleri Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekleştireceğiz. Yarın Cumhurbaşkanımız tarihi bir açılış konuşması yaparak hem ülkemize hem bölgemize hem de dünyaya seslenecek. Ardından da parti politikaları oturumumuzla birlikte uçtan uca tüm parti politikalarımızı, önümüzdeki tüm kritik süreçleri, hep beraber milletvekillerimizle ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olacağız. Ardından da kabine oturumlarımızla birlikte temel icraat alanlarımızı başta ekonomi olmak üzere dış politikaya kadar tüm alanlardaki meseleleri burada ele alacağız" dedi.

'DEMOKRASİ TARİHİNDE ÖNEMLİ YER TUTUYOR'

İnan, kamp sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü gerçekleştireceği kapsamlı değerlendirme ile son bulacağını dile getirdi. AK Parti'nin gelenekselleşen kamplarının demokrasi tarihinde önemli bir yer tuttuğunu belirten İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istişareye, fikirlere ve eleştirilere önem verdiğini söyleyerek, "Bu kamplardan çıkan sonuçları her zaman hızlıca hem parti politikalarımıza hem de hükümet politikalarımıza yansıtabildik. Bugün başta ana muhalefet partisi olmak üzere koltuk kavgalarının tartışıldığı bu dönemde biz AK Parti olarak birliğimizle, beraberliğimizle, kardeşliğimizle ve büyük bir dayanışmamızla, Kurucular Kurulumuzdan tutun bugüne kadar tüm emek ortaya koymuş büyüklerimizle birlikte bir araya geliyoruz" diye konuştu.

ACAR: 25 YILIN MUHASEBESİ YAPILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise kampın temasının 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 25'inci yıl kutlamalarından hareketle 'Çeyrek Asırlık Destan: AK Parti' olarak belirlendiğini söyledi. Acar, "Geçtiğimiz yıl küresel ölçekte yaşanan bazı krizlere atıfta bulunan ve masada her şekilde anlamlı bir yer tutan dünya diplomasi tarihine bakıldığında önemli adımları atmış olan bir form tutmuştuk. Milletin gücüyle, küresel liderlik formatı üzerinden Cumhurbaşkanımıza bir atıf söz konusuydu. Türkiye'nin bugünkü rolünü paylaşan bir atıftan bahsediyoruz. Bugün de 14 Ağustos itibarıyla 25'inci yılını kutlayacak olan AK Parti'nin çeyrek asırlık destanını bir şekilde anlayacağınız, neler yaptığımızı, bu süreçte nasıl bir dönem geçirdiğimizi, bu çeyrek asırlık dönemin içine neleri sığdırdığımızı ve aslında istişare değerlendirme formatı üzerinden 25 yıllık bir muhasebe yapmak için buradayız. 25 yılı tabii ki bir haklı gururla yad edebileceğimiz; birçok mücadeleyle, birçok eserle, birçok krizle milletiyle yol yürüyen AK Parti'nin 25 yıllık karnesini ortaya koyacağımız bir kamp olarak değerlendirebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti'nin 33. İstişare Kampı Sapanca'da Başlıyor - Son Dakika

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