AK Partinin saha çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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AK Partinin saha çalışmaları devam ediyor

24.08.2022 15:41
AK Partinin saha çalışmaları devam ediyor

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığının kentteki saha çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığının kentteki saha çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı öncülüğünde yürütülen programlar çerçevesinde milletvekilleri, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri Adıyaman'ın farklı bölgelerinde köy, mahalle, sokak ve caddelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlara yaptıkları ve yapacakları hizmetler anlatılıyor. Saha çalışmalarına ilişkin bilgiler veren AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin her günü bir önceki günden daha fazla çalışarak saha olduklarını belirterek " Yaz dönemi boyunca adeta bir seferberlik ruhu ile Adıyaman'ımızın dört bir yanını geziyoruz. Hazırladığımız programlar çerçevesinde milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe yönetimimiz farklı bölgelerde vatandaşlarla buluşuyor. AK Partimiz her zaman milletiyle beraber olmuştur. Bizler şunun farkındayız, her gün, dünden daha çok çalışmamız gerekiyor. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar ülkemize, Adıyaman'ımıza kazandırdığı eserleri, 'Büyük ve güçlü Türkiye' vizyonunu vatandaşlarımıza anlatmak için yollardayız. Allah'ın izni, milletimizin teveccühüyle 2023'ü de Adıyaman'da büyük bir oy oranıyla kazanacağız. Saha çalışmalarımızda vatandaşlarımızın gündeminde ekonomi var. Kıymetli vatandaşlarımızda bu sıkıntının küresel bir sıkıntı olduğunu ve Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha iyi bir konumda olduğunun farkındalar. Sorunların çözümünü de yine AK Partimizle ve cumhurbaşkanımızın vizyonu ile çözüleceğini ifade ediyorlar. 2023 Seçimleri ülkemiz açısından çok önem büyük bir öneme sahip. Cumhur ittifakı olarak adayımız belli. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 seçimlerinde de milletimizi desteği ile zafer ile çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman, Türkiye, gençlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partinin saha çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partinin saha çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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