AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Afyonkarahisar'ın geleceği için önemli talepte bulundu. Bakan Yumaklı, Uluçay'ın talepleri için "Acil" koduyla ilgili genel müdürleri arayarak gerekli girişimlere başlamaları talimatı verdi.
AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya taleplerde bulundu. Demirçevre göletinin temizlenmesi kanalın genişletilmesi ile toplam keşfi 220 milyon lira olan Kışlacık göletinin yatırım programına alınması ve Akarçay'ın düzenli olarak temizlenmesi ve genişletilmesi taleplerine Bakan Yumaklı anında girişimlerde bulundu. Bakan Yumaklı, Başkan Adayı Uluçay'ın talepleri için "Acil" koduyla ilgili genel müdürleri arayarak gerekli girişimlere başlamaları talimatı verdi.
Afyonkarahisar için üç önemli talepte bulundu
Bakan Yumaklı, taleplerin hemen akabinde ilgili genel müdürlükleri talimat vererek gerekli girişimlerin en kısa sürede yapılması gerektiğini ve kendisinin de bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Uluçay da Bakan Yumaklı'ya teşekkür ederek şunları söyledi; "Afyonkarahisar'ın önümüzdeki beş yılı bizim için çok önemli olacaktır. Her bir günü, her bir saati çok kıymetlidir. Çünkü Afyonkarahisar cumhuriyetin kazanıldığı topraklardı. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Belediye başkanı olmamızın akabinde kolları sıvayarak çalışmalarımıza başlayacak ve bütün taleplerin gereğini yerine getireceğiz. Merkezi hükümetle uyumlu bir belediye yatırımlar için çok önemli bir kazanım olacaktır. Aziz hemşerilerimizin hayali yatırımları vaat edenlerle kaybedecek zamanı yoktur. İnşallah göreve geldiğimiz andan itibaren hazırladığımız projelerimizi Ankara'da 1 dakika bile boş durmadan kapı kapı, bakanlık bakanlık, genel müdürlük ve her nereye gidilmesi gerekiyorsa oraya gidecek il başkanımızla milletvekillerimizle birlikte yatırımları koparmadan gelmeyeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Politika › AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Afyonkarahisar'ın geleceği için önemli talepte bulundu - Son Dakika
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