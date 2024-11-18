AK Parti Alaşehir 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kongre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ve İl Başkanı Salih Hızlı'nın katılımıyla yapıldı.
Kongrede tek aday olan Fedayi Kozan, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.
Son Dakika › Politika › AK Parti Alaşehir'de Fedayi Kozan yeniden seçildi - Son Dakika
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