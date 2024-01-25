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AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, Amasya'yı ortak akıl ile yöneteceğini söyledi - Son Dakika
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AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, Amasya'yı ortak akıl ile yöneteceğini söyledi

AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, Memur-Sen Amasya il temsilciliğini ziyaret ederek Amasya'yı ortak akıl ile yöneteceklerini ve hizmetlerin geri kazandırılması için çaba göstereceklerini belirtti. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun ve Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik de yer aldı.

AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, Amasya\'yı ortak akıl ile yöneteceğini söyledi
25.01.2024 - 09:16,  Güncelleme: 09:18
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AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, "Amasya'mızı hep birlikte, ortak akıl ile yöneteceğiz" dedi.

Memur-Sen Amasya il temsilciliğini ziyaret eden Başkan Adayı Uyanık, "Amasya'mızı hep birlikte, ortak akıl ile yöneteceğiz. Amasya'mıza huzuru, barışı, kardeşliği ve hoşgörüyü getireceğiz" diye konuştu.

Amasya'nın beş yılda hizmetler kaybettiğini belirtip bunları geri kazandırmak için çaba göstereceğini vurgulayan Mehmet Uyanık, "Amasya ve Amasyalılar için, bir başka Amasya için, canla başla hizmet etmeye hazırız" şeklinde konuştu.

Memur-Sen İl Temsilcisi Kerem Camcı, Uyanık'a başarılar diledi. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun ve Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik de yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, Amasya'yı ortak akıl ile yöneteceğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, Amasya'yı ortak akıl ile yöneteceğini söyledi - Son Dakika
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