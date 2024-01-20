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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Sahte anketler yayımlıyorlar - Son Dakika
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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Sahte anketler yayımlıyorlar

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara'da yapılan anketlerin sahte olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de benzer anketlerin yapıldığını söyledi. Altınok, Sincan ilçesindeki toplantıda Sincan'ın büyükşehir belediyesinden alacağı 5 yılı geri kazandıracağını ve hizmetlerin artacağını ifade etti. Ayrıca, CHP'li seçmenlerin kendisine oy vereceğini belirten Altınok, Ankara'da eser ve hizmet döneminin başlayacağını vurguladı.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Sahte anketler yayımlıyorlar
20.01.2024 - 14:46,
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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da 31 Mart seçimlerine yönelik yapılan anketlerle ilgili, "Sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Cumhurbaşkanlığında da bu anketler yapıldı" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, Sincan ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Turgut Altınok, "Sincan'ı 31 Mart zaferine hazır gördük. Son seçim yüzde 65'e 30. Bu sefer yüzde 75'e 25 yapacağız. Sincan'ın büyükşehir belediyesinden alacağı 5 yıl var. Sincan'a kaybettiği 5 yılı geri kazandıracağız. Sincan Belediyesi'nin verdiği hizmetler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden daha fazla. Sincan Belediye Başkanı, Sincan'a kaç tane eser kazandırdı? Ankara Büyükşehir Belediyesi ne kazandırdı? 60'da 1 bütçeyle Sincan Belediyesi Sincan'a birçok eser ve hizmet kazandırdı. Sincan'ın 5 yılda alamadığını telafi edeceğiz" diye konuştu.

Altınok, CHP'li birçok seçmenin kendisine oy vereceğini söylediğini aktararak, "İnşallah Altınok ile Ankara'mızın altın çağı başlayacak. Ankara'da eser ve hizmet dönemi başlayacak. Ankara'da yeniden AK Parti'nin başarılı belediye başkanlığı görevi başlayacak" dedi.

'KAPI KAPI GEZECEĞİZ'

Altınok, 31 Mart seçimlerine yönelik yapılan anketlerle ilgili, "Sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Cumhurbaşkanlığında da bu anketler yapıldı. 57 vardı, 60 vardı. Anket neresi biliyor musunuz? Anket burası, Sincan. En az 70, en fazla 75 bekliyoruz. Birçok ilçemizdeki hava bu. Sahaya inmek için heyecan, aşk ve şevk var. Ankara'mızın boşa gitmiş olan 5 yılı var. Kapı kapı gezeceğiz. Küsmüş olanları kucaklayacağız. Bizim sevdamız milletimize hizmettir. Sokaktaki çocuklarımıza, gençlerimize dokunmaktır. Eserler ve hizmetler yapmaktır. Bizim sevdamız, yemek, içmek, gezmek değil; vatandaşlarımızın arasında olup acı gününde acısını paylaşmak, sevinçli gününde sevincini paylaşmaktır. Biz buyuz. Biz, fildişi kulelerinden ya da sosyal medyadan sahte bir iki tweet atanlardan değiliz. Altınok, sokakların, halkın adamı. Biz halk için doğru olan neyse eserlerimizle bunları gösterdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Sahte anketler yayımlıyorlar - Son Dakika
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