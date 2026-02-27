AK Parti Ankara Milletvekili Baykoç: "Cumhur İttifakı Alparslan Türkeş\'tir, Necmettin Erbakan\'dır"

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, "Cumhur İttifakı Alparslan Türkeş'tir, Necmettin Erbakan'dır. Cumhur İttifakı bugün Devlet Bahçeli'dir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Ankaralılar Derneği tarafından Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Mevlana Spor Merkezi'nde iftar yemeği düzenlendi. Programda konuşan Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, "Sizlerle aynı gönül sofrasında buluşmanın büyük onurunu yaşıyoruz. Bu anlamlı programa ev sahipliği yaparak bizleri bir araya getiren Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan'a gönülden teşekkür ediyorum. Ramazan ayı; birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik ayıdır" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise, "Dünyamız inanılmaz bir coğrafya değişikliğinden geçiyor, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların haddi hesabı bulunmuyor. Yanı başımızda Suriye'sinden, Irak'ından, Kafkaslarına ve Balkanlarına kadar her yeri incelediğinizde Türk milletine olan tehdit açıkça görülmektedir. Bu tehditleri bizler daha öncesinde gördük, o tehditleri Dikmen sırtlarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk geldiğinde de, Ankara'nın yiğit seğmenleri elinin tersiyle itip yerle yeksan ettiğini bu millet görmüştür" diye konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı'nın konuşmasının ardından konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç ise, "Cumhur İttifakı, 1071'de Sultan Alparslan'dır, 1453'te Sultan Fatih'tir, 1923'te Mustafa Kemal'dir, Cumhur İttifakı Alparslan Türkeş'tir, Necmettin Erbakan'dır. Cumhur İttifakı bugün Devlet Bahçeli'dir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, Cumhur İttifakı sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Programa; Ankaralılar Derneği Başkanı Hilmi Yaman, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, MHP MYK Üyesi Mehmet Ali Tanvıverdi, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA