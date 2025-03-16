AK Parti Arnavutköy Vefa İftarı'nda Binlerce Teşkilat Mensubu Buluştu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Arnavutköy Vefa İftarı'nda Binlerce Teşkilat Mensubu Buluştu

AK Parti Arnavutköy Vefa İftarı\'nda Binlerce Teşkilat Mensubu Buluştu

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı, Ramazan ayının manevi atmosferinde yaklaşık 5 bin teşkilat mensubunu bir araya getirdi. Programa katılanlar, geçmişle geleceği bir arada yaşama fırsatı buldu.

16.03.2025 10:08  Güncelleme: 10:21
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AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı, binlerce teşkilat mensubunu aynı sofrada buluşturdu. Nuri Pakdil Kültür Merkezi otoparkında gerçekleşen programa İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Vefa İftarı, Ramazan ayının manevi iklimine yakışır bir atmosferde gerçekleşti. Nuri Pakdil Kültür Merkezi otoparkında kurulan sofralarda yaklaşık 5 bin kişi bir araya geldi. Programa İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, geçmiş dönem ilçe başkanları, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile mahalle teşkilatları yoğun katılım gösterdi.

"Her hizmetin arkasında teşkilat vardır. Her başarının arkasında omuz omuza verdiğimiz bir dava şuuru vardır"

İftar programında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, geçmişte yürüttüğü AK Parti İlçe Başkanlığı görevine atıfta bulunarak, teşkilat mensuplarıyla aynı sofrada buluşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Candaroğlu konuşmasının devamında, "Bu mübarek Ramazan akşamında, sizlerle aynı sofrada buluşmanın onurunu, heyecanını ve derin anlamını yüreğimde hissediyorum. Ramazan, sadece bir ibadet ayı değil; kardeşliğin pekiştiği, gönüllerin yumuşadığı, duaların semaya en samimi haliyle yükseldiği bir zaman dilimidir. Bu sofrada yalnızca bir iftar paylaşmıyoruz. Bu sofrada bir dava var, bir inanç var, omuz omuza verilmiş nice mücadelenin izleri var. Her hizmetin arkasında teşkilat vardır. Her başarının arkasında omuz omuza verdiğimiz bir dava şuuru vardır. Bizler de bugün, burada geçmişimizi yaşatıyor, geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz. Vefaya inanan, geçmişi unutmayan, emeği sahiplenen bir kadro olarak yarınlara daha güçlü hazırlanıyoruz" dedi.

"Bu hareketin gücü teşkilatlarımızın inancından ve sahadaki samimiyetinden gelir"

Programın ev sahipliğini üstlenen AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, "Bu hareketin gücü teşkilatlarımızın inancından ve sahadaki samimiyetinden gelir. Bugün burada bulunan her bir arkadaşımız, geçmişte ve bugün gösterdiği fedakarlıkla bu kutlu davaya omuz vermiştir. Allah birliğimizi bozmasın, davamızı daim eylesin" diye konuştu.

"Bu birliktelik, milletimizin gücüdür"

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ise konuşmasında, "AK Parti'nin 22 yıllık yolculuğunda alın teriyle, samimiyetiyle bu davaya omuz vermiş tüm teşkilat mensuplarımıza şükran borçluyuz. Bu birliktelik, milletimizin gücüdür" diyerek teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Ramazan'ın ruhuna yakışan bir buluşma

Dualar eşliğinde açılan iftarda, geçmiş dönem ilçe başkanları, kurucu kadrolar ve gençlik kolları mensupları aynı sofrada buluştu. Programda, geçmişten bugüne teşkilat hafızası bir kez daha canlandı. Programın ardından Başkan Candaroğlu, iftar alanındaki masaları tek tek dolaşarak teşkilat mensuplarıyla selamlaştı, sohbet etti ve katılımları için teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Arnavutköy Vefa İftarı'nda Binlerce Teşkilat Mensubu Buluştu - Son Dakika

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