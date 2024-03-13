AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Bağımsız Adayları Eleştirdi

Politika

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Köşk ve Sultanhisar'da AK Partili iki eski belediye başkanının 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayı olmasını sert bir dille eleştirerek "Seçimi kazanınca geliriz diyorlarmış. Bizim öyle bir kapımız yok" diyerek Köşk ilçesinde katıldığı programda AK Parti'nin adayı Nuri Güler'e destek istedi.

Konuşmasında AK Partili seçmene Nuri Güler'e işaret ederek "Aslı buradayken başka yerde aday aramayın" diye seslenen AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Sayın Cumhurbaşkanımız geçen gün söyledi. Bir zamanlar AK Parti'de siyaset yapmış, daha sonra başka yerlere gidip te nefsine hırsına yenilip 'ben adayım, ben başkan olacağım' diye çalışma yapıp sonra da 'kazanınca tekrar AK Parti'ye geçeceğim' diyenlere Cumhurbaşkanımız net olarak cevap verdi. Evet, bizim şimdi Köşk'te de böyle bir durum var. Ben Gökhan Öktem isem, beni siz bugün bu isimle tanıyorsanız, ben bunu AK Parti'ye bir de Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyum. Nuri Güler'i tanıyorsanız. Nuri Güler'e şu an size bu hizmeti yapmak nasip olduysa işte yine AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde. Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı biz yoktuk arkadaşlar. 2 dönem belediye başkanlığı yapacaksın, Recep Tayyip Erdoğan sana o emaneti verecek, bu millet seni Recep Tayyip Erdoğan arkanda olduğu için seçecek. Şimdi o isimle sizin karşısına çıkıp ben adayım diyeceksin. Yok arkadaş, öyle yağma yok. Genel başkanımız söyledi bu partinin il başkanı olarak da ben söylüyorum bizim adayımız Nuri Güler. Bizim kapımız seçimi alacağını seçim alacağını düşünenlere ihtimal yok ama bizim öyle bir kapımız yok. Arkadaş nereye gidiyorsan git. AK Parti'nin de MHP'nin de kapısı sana kapalı" ifadelerini kullandı. - AYDIN