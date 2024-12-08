AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları'nın Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları'nın Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları\'nın Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları'nın 7. Olağan genel kurulu, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye gençlerden ziyade yaşlıların ilgi göstermesi dikkat çekti.

08.12.2024 17:53  Güncelleme: 17:55
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AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın 7. Olağan genel kurulu Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Gençlerden çok yaşlıların ilgi gösterdiği gençlik kongresinde boş kalan tribünler poster, afiş ve bayraklarla doldurulurken kongrede atama ile göreve gelen Ömür Özipek güven tazeledi.

Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen gençlik kongresi, Aydın İl Müftülüğüne yapılan talep üzerine İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen Evliya Çelebi Cami İmam Hatibi Sait Özçakır'ın Kur'an tilaveti ile başladı. Binlerce üyesi bulunan AK Gençlik ekibinden bir genç yerine kongrede Kur'an-ı Kerim okuması için Aydın Müftülüğünden imam hatip talep edilmesi eleştiri konusu oldu.

Kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, yaş haddinden dolayı görevini bırakmak zorunda kalan Ozan Ancın'ı ve AK parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan yanına alarak hatıra fotoğrafı çektirip başarı diledi. Kongrede seçime katılan Ömür Özipek'in konuşma yapmaması dikkat çekti.

Katılımın yoğun olması beklendiği için Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Gençlerden ziyade ihtiyarların daha yoğun katılım gösterdiği kongrede salondakilere hitap eden AK parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençliğin tarifini yaptı. Gençliğin sadece belli bir yaş aralığında olmak değil kendini genç hissetmek ve her türlü zorluk ve yokuşu 'ben aşarım' demek olduğunu ifade eden Çelik, kendisinin de bir genç olduğunu belirtti. Salonda az sayıdaki genç ile gidilen kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in bu konuşması adeta AK Parti İl yönetimine moral oldu.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ömür Özipek başkanlığında tek liste ile seçime gidildi.

Kongreye, AK Parti Aydın Milletvekilleri, il, ilçe ve kadın kolları başkanları, Ak Partili Belediye Başkanları, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, eski Aydın Milletvekillerinden Mehmet Erdem ve Ahmet Ertürk de katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

AK Parti, Gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları'nın Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika

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