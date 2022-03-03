AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran : "Susurluk'da adalet yerini buldu." - Son Dakika
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AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran : "Susurluk'da adalet yerini buldu."

03.03.2022 17:30
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran : "Susurluk'da adalet yerini buldu."

Susurluk Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Dürmüş, geçtiğimiz haftalarda Susurluk Belediyesi Meclis'inde Belediye Başkanı Nurettin Güney'in çekimser kaldığı ikinci oylamada CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oyları ile üyelik düşürme kararı alınmıştı.

Susurluk Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Dürmüş, geçtiğimiz haftalarda Susurluk Belediyesi Meclis'inde Belediye Başkanı Nurettin Güney'in çekimser kaldığı ikinci oylamada CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oyları ile üyelik düşürme kararı alınmıştı. Alınan bu kararın ardından Ak Parti'nin yetkili kurulları Bölge İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması ve kararın iptali davası açmıştı. ve dava karara bağlanarak Ak Parti Susurluk Belediye Meclis Üyesi İbrahim Dürmüş'ün üyeliğinin düşürülmesi kararı iptal edildi. Bölge idare mahkemesi kararını verdi, dürmüş göreve iade edildi.

Bölge İdare Mahkemesi'nin aldığı karar sonrası bir açıklama yapan Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, "Susurluk'ta Demokrasi fakirleri tarafından Millet iradesi hiçe sayılarak demokrasi katledilmek istenmişti. Meclis Üyemiz Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı ile tekrar Meclis Üyeliğine devam edecek. Aslında; CHP'li ve İYİ Partili üyeler bile bile lades demişler ve demokrasinin en temel hakkı olan temsil hakkını arkadaşımızın elinden almak istemişlerdi. Yerel seçimlerde Ak Parti'li seçmenin oylarıyla seçilen meclis üyemizin, seçmen ve milletin tercihi hilafına hareket edenler, tamamen art niyetli bir şekilde böyle bir karar alma gereği duyanlar, demokrasiyi katledenler bugün adaletin verdiği kararla derslerini aldılar" dedi.

"Millet ittifakının karanlık niyeti, amacına ulaşamadı..."

Susurluk'ta Millet İttifakının demokrasiyi darbe vurma girişiminin, bugün bertaraf edildiğini ifade eden Ekrem Başaran konuyla ilgili şunları söyledi.

"Susurluk Belediye Meclisi'nde CHP ve İyi Partili Millet İttifakı üyelerince, tamamen hukuk dışı ve siyasi oylamayla, milletin iradesini hiçe sayarak, Ak Parti Meclis Üyemizin meclis üyeliğinin düşürülmesi demokrasimiz adına esef verici bir durum olarak kamuoyunda ve tarihteki yerini aldı. Her platformda demokrasiden ve hukuktan dem vuranların bu hukuk dışı kararı Bölge İdare Mahkemesi'nin aldığı karar ile son buldu.

"Mahkeme ile de olsa kazanan yine demokrasi oldu.."

Düşürülmeye sebep hiçbir durumun olmamasına, ellerinde yeterli delil bulunmamasına rağmen, milletin iradesini hiçe sayanlar adaletin aldığı kararla bir kez daha gereken cevabı aldılar. Zihniyetlerinin ve niyetlerinin ne kadar karanlık olduğu aşikar olanlar bizi yanıltmadı. Aldıkları kararın, bir demokrasi ayıbı olduğunu söylememize rağmen karanlık yüzlerini milletimize tekrar gösterdiler. Ama adaletin terazisi şaşmadı. Susurluk'ta adalet yerini buldu. Bu kararla Susurluk Belediye Meclis Üyemiz İbrahim Dürmüş kaldığı yerden tekrar milletimizin iradesini mecliste temsil etmeye devam edecek. Mahkeme kararı ile de olsa demokrasiye pranga vurmak isteyenler, milletin iradesini hiçe sayanlar gereken cevabı aldılar. Kazanan demokrasi oldu. Meclis üyemize görevinde başarılar diliyorum." - BALIKESİR

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran : Susurluk'da adalet yerini buldu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi, Balıkesir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran : 'Susurluk'da adalet yerini buldu.' - Son Dakika


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