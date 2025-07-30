AK Parti Balıkesir İl Başkanı\'ndan Çay Deresi Projesi Açıklaması

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Çay Deresi 4. Etap Islah Projesi kapsamında sahada yaptığı incelemenin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Projede yaşanan gecikmeler nedeniyle vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Aydemir, sorumluluğun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu vurguladı.

"Yapısal Islah DSİ Tarafından tamamlandı"

Aydemir, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, yapısal ıslah çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Başçeşme Mezarlığı bitişiğindeki köprü hariç tüm köprü ve duvar imalatlarının bittiğini ifade eden Aydemir, bu noktada DSİ'nin üzerine düşeni yaptığını söyledi.

"Gecikmenin sebebi Büyükşehir Belediyesi'nin sorumsuzluğu"

Projede vatandaşların özellikle trafik geçişinde büyük sıkıntı yaşadığını dile getiren İl Başkanı Aydemir, bu mağduriyetin temel sebebinin DSİ dışındaki imalatların gecikmesi olduğunu belirtti. Aydemir, "BASKİ tarafından yürütülmesi gereken kanalizasyon imalatları uzun süre aksatılmış, belediyenin sorumluluğundaki yol imalatlarına ise hala başlanmamıştır," dedi.

Ahmet Akın'a Çağrı: "Yolu ve kanalizasyonu bitirin"

Açıklamasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a seslenen Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu projede yapmanız gereken sadece yol ve kanalizasyon. Bu kadar basit! Vatandaşlarımız trafik çilesi çekiyor. Yolu ve kanalizasyonu bir an önce tamamlayarak Balıkesir'i bu trafik sorunundan ve bu enkazdan kurtarın. Balıkesir halkı sürekli gündeme gelen ve mağduriyetler doğuran projede artık somut bir ilerleme bekliyor" - BALIKESİR