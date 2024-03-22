AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, İnönü ve Kışla caddesini esnaf ve vatandaşlarla buluşturacak - Son Dakika
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Politika

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, İnönü ve Kışla caddesini esnaf ve vatandaşlarla buluşturacak

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, İnönü ve Kışla caddesini esnaf ve vatandaşlarla buluşturacak

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, İnönü ve Kışla caddesini daha güzel hale getireceklerini söyledi. Taşkın, yıkım değil yapım odaklı bir çalışma yapacaklarını belirtti.

22.03.2024 15:16  Güncelleme: 15:23
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AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "Daha güzel bir İnönü ve Kışla caddesini esnaf ve vatandaşlarla buluşturacağız biz yıkmaya değil yapmaya geliyoruz" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği ANESİAD Malatya Şubesi'ni ziyaret etti.

ANESİAD Malatya İl Temsilci Mehmet Emin Doğaner ve yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulunan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, kalıcı konut ve yeni çarşı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, devlet millet el ele Malatya'nın ayağa kaldırılacağını söyledi.

"Ticaret olmaz ise olmazdır"

Rezerv bölgesi ilan edilen Kışla caddesiyle ilgili bilgi kirliliği yaşandığını kaydederek, seçimlerin hemen ardından bir yıkımın söz konusu olmayacağını ifade eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, " Rezerv alanı ilan edilen bölgelerde çalışmalar olacak ama bölgedeki esnaf kardeşlerimiz mağdur edilmeden bu çalışmalar sürdürülecek. Daha bir modern İnönü ve Kışla caddesini esnaf kardeşlerimizle buluşturacağız. Yıkmaya değil yapmaya geliyoruz "diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, İnönü ve Kışla caddesini esnaf ve vatandaşlarla buluşturacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, İnönü ve Kışla caddesini esnaf ve vatandaşlarla buluşturacak - Son Dakika
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