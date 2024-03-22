AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "Daha güzel bir İnönü ve Kışla caddesini esnaf ve vatandaşlarla buluşturacağız biz yıkmaya değil yapmaya geliyoruz" dedi.
Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği ANESİAD Malatya Şubesi'ni ziyaret etti.
ANESİAD Malatya İl Temsilci Mehmet Emin Doğaner ve yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulunan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, kalıcı konut ve yeni çarşı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, devlet millet el ele Malatya'nın ayağa kaldırılacağını söyledi.
"Ticaret olmaz ise olmazdır"
Rezerv bölgesi ilan edilen Kışla caddesiyle ilgili bilgi kirliliği yaşandığını kaydederek, seçimlerin hemen ardından bir yıkımın söz konusu olmayacağını ifade eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, " Rezerv alanı ilan edilen bölgelerde çalışmalar olacak ama bölgedeki esnaf kardeşlerimiz mağdur edilmeden bu çalışmalar sürdürülecek. Daha bir modern İnönü ve Kışla caddesini esnaf kardeşlerimizle buluşturacağız. Yıkmaya değil yapmaya geliyoruz "diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika › Politika › AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, İnönü ve Kışla caddesini esnaf ve vatandaşlarla buluşturacak - Son Dakika
Eskişehir'de mahkeme kararına uymayarak yol kenarı otoparklarından para alınması nedeniyle görevi kötüye kullanma suçundan hakkında dava açılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in davası zaman aşımından düştü.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçimlerinde birlik vurgusu yaparak, "Bugün ister ve arzu ederiz ki o gün bizimle birlikte ittifak halinde olan başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere bütün partilerimizin şu an kritik olan İstanbul, Ankara ve İzmir...
Muş'un Varto ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde görev yapacak sandık başkanları ve diğer görevlilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde, seçim günü yapılması gerekenler ve uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun Batı'nın müdahalesinin ardından savaşa dönüştüğünü ancak bunun hukuken bir 'savaş' anlamına gelmediğini söyledi. Peskov, Batı'nın çatışmaya doğrudan müdahalesinin fiilen bir savaşa dönüştürdüğünü belirtirken, muhaliflerin kullandığı savaş kelimesinin farklı bağlamlarda kullanılabileceğini ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarının yörelerini geliştirmek için çalıştığını ve halkın güveninin bir ikramı olduğunu söyledi. Ersoy, Antalya için yapılacak projeler ve hizmetler hakkında bilgi verdi ve Antalya'yı daha gelişmiş, müreffeh, güvenli ve huzurlu kılmayı hedeflediklerini vurguladı.
CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'deki 'para sayma' görüntüleri hakkında ifade vermeye geldi. Kaftancıoğlu, savcılığa girişi sırasında kendisine mikrofon uzatan basın mensuplarına ''Beni özlemişsiniz herhalde'' dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ ilçesinde yaptığı temaslarda depremin izlerini silmeye kararlı olduklarını belirterek, kalıcı konutlar ve yeni çarşıyla daha güzel bir Akçadağ'ın inşa edileceğini söyledi. Ölmeztoprak, konut çalışmalarının devam ettiğini ve birkaç yıl içinde konut sorununun tamamen çözüleceğini vurguladı.
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vermek üzere savcılık katına çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?