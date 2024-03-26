AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, yeni çarşı projesini tamamlamak için çalışmalara başladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, yeni çarşı projesini tamamlamak için çalışmalara başladı

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, yeni çarşı projesini tamamlamak için çalışmalara başladı

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek yeni çarşı projesinin tamamlanması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

26.03.2024 15:46  Güncelleme: 15:51
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AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, " Göreve başlamamızın hemen akabinde ilk işimiz yeni çarşı projesini tamamlamak olacak" dedi.

Seçim çalışmalarını kent merkezinde esnaf ziyaretleri ile sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, " Esnafın iş yapmadığı ekonomik çarkın dönmediği bir şehir ayakta duramaz. Bu anlamda ilk işimiz yeni çarşı projesinin tamamlanması olacaktır" şeklinde konuştu.

Depremlerde büyük yıkım yaşayan Fuzuli ve Hasanbey caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, sorun ve talepleri dinledi. Taşkın, daha sonra Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası, Malatya Mobilyacılar Odası ile Keresteciler Odası'nı ziyaret etti.

Ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın asrın felaketinin ortaya çıkardığı olumsuzlukların asrın dayanışması ile aşıldığına dikkat çekerek, devlet millet el ele zor günlerinde geride bırakılacağını kaydetti.

Çarşı çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü aktaran Taşkın, yıl sonu itibariyle esnafların peyderpey kalıcı işyerlerine taşınmaya başlayacaklarını da ifade ederek, biraz sabır istediklerini söyledi.

Konteynerlerde tek bir esnaf kalmayana kadar çalışmaların süreceğini belirten Taşkın, depremin izlerini silme noktasında kararlı olduklarını kaydetti.

Taşkın'a ziyaretlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan'da eşlik etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, yeni çarşı projesini tamamlamak için çalışmalara başladı - Son Dakika

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