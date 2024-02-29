AK Parti Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye Başkan Adayları Seçim Gezilerine Devam Ediyor

Politika

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın ile Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim gezilerine devam ediyor.

AK Parti'nin Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, partisince düzenlenen mahalle toplantısında vatandaşlarla bir araya gelirken, Yeşilyurt Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit'te konteyner kentleri ziyaret ederek depremzedelerle buluştu.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın beraberinde AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan ile birlikte Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde düzenlenen ortak mahalle toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda ilk olarak konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, 31 Mart'ta hedeflerinin yüzde 85'in üzerine çıkmak olduğunu söyledi.

"Hizmete ve eser üretmeye hazırız"

Hizmete, eser üretmeye hazır olduklarını kaydeden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın ise Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için durmadan yola devam edeceklerini belirtti. Ağa, paşa olmaya değil vatandaşın hizmetkarı olmak için yola çıktıklarını kaydeden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Bayram Taşkın, "Belediye başkanlığı halka hizmet etme makamıdır. Bizler de sizlere ağa, paşa olmaya değil hizmetkar olmaya geleceğiz. Önümüzdeki 5 yılı Battalgazi'mizi sosyal ve kültürel belediyeciliğin başkenti yapmak için seferberlik ilan ediyoruz. 5 yıllık hedefimizin öncelikli kısmını deprem alacak, bunun yanında Battalgazi'mizde sosyal hayatı daha nasıl güzelleştiririz bunun gayretinde olacağız. Hizmete ve eser üretmeye hazırız" dedi.

"Milletin kaynaklarını yine millete harcadık"

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ise konuşmasında milletin kaynaklarını her zaman milletin istifadesine sunduklarını belirterek, "Tüm hizmet alanlarında 80 yılı aşkındır yapılan hizmetlerin 2 katını bu 20 yıla sığdırma fırsatı bulduk. Sizlerin desteği ile milletin kaynaklarını yine milletin emrine sunduk" ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Gören, "Bugünlerde babasından kalan mirası kendisi gibi hak sahibi olan öz kardeşleri arasında adil paylaştırmadığı için adliyelik olmuş birisi, devlete, vatandaşa adil düzen getirmekten bahsediyor. Yine ildeki uzantısı olan temsilcisi de ahlaklı belediyecilik sloganı ile çıktığı yolda meclis üyeliklerini haraç mezat satılığa çıkardı. Bu durumu gerek yereldeki teşkilatı gündeme getirdi, bunun üzerine teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcıları partisinden istifa etti. ve istifa ederken de, 'Biz Cumhurbaşkanımız ile ittifak olalım dedik, biz AK Parti ile ittifak olalım dedik ama bu arkadaşlar AK Parti'nin artıkları ile ittifak oldu' dedi" ifadelerini kullandı.

"AFAD burada görevini çok iyi yapıyor"

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ise AFAD Malatya İl Müdürü Ali Altındal ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Unutkan'ı ziyaret etti. Burada çalışmalar hakkında bilgiler alan Geçit, daha sonra beraberinde AFAD İl Müdürü Ali Altındal ile birlikte Manas Konteyner kenti ziyaret etti. Vatandaşlarla tek tek görüşen Prof. Dr. Geçit, sorunları ve talepleri dinledi. Depremin izlerini en kısa sürede sileceklerini kaydeden Pof. Dr. İlhan Geçit, "Manas konteyner kentimizi ziyaret ettik. Aday gösterildikten sonra buraya yaptığımız ikinci ziyaret. Onlara ilk ziyaretimizde AFAD müdürümüzle birlikte Şubat ayında ikinci kez ziyaret edeceğimize dair söz vermiştik. AFAD İl Müdürümüz Ali Bey ile birlikte ziyaret ettik. Burada gördüğümüz şey şu ki AFAD burada iyi çalışıyor. Vatandaşlarımızın AFAD'ın görev alanına giren konularda büyük ölçüde sorunu yok. Ufak tefek bazı sorunlar var ama onlar da en kısa sürede çözülecek. Merkezi hükümetimizin başlattığı konut çalışmasıyla inşallah en geç iki yıl içinde buradaki vatandaşlarımız konutlarına yerleşmiş olacak. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanımız bu sözü ifade etmişti. İki yıl sonra Malatya'da depremin izlerini büyük oranda bitirmiş olacağız. İki yıl içinde Malatya'yı büyük oranda ayağa kaldırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Geçit, ilçede bulunan bir diğer konteyner kent olan Konak Konteyner Kenti de ziyaret ederek burada kalan depremzedelerle görüştü. - MALATYA