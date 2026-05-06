AK Parti Bilecik İl Başkanı Bursa\'da Kampta

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bursa'da gerçekleştirilen Doğu Marmara Bölge Strateji Kampı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün katılımıyla Bursa'da düzenlenen Doğu Marmara Bölge Strateji Kampı, bölge teşkilatlarının geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Programa AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da katılım sağladı. Kamp kapsamında teşkilat çalışmaları, bölgesel hedefler ve gelecek döneme ilişkin stratejiler ele alınırken, katılımcılar arasında fikir alışverişinde bulunuldu. Programın, teşkilatların saha çalışmalarına katkı sunması ve ortak vizyonun güçlendirilmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, programa ilişkin yaptığı değerlendirmede kampın verimli geçtiğini belirterek; "Bizlere güçlü bir vizyon ve çok kıymetli kazanımlar sundu. Kıymetli katkıları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK