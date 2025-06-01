AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genel Merkez Ziyaretçilerini Ağırladı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, genel merkezden ziyaretçilerini ağırladı. Ziyaret, AK Parti Bilecik İl Binasında gerçekleşti.

Genel Merkez Ege Bölge Koordinatörü Mustafa Esgin, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İlleri, Serkan Yıldırım ile bir araya gelerek Bilecik'in yerel gündemini değerlendirdi.

Aynı gün, Genel Merkez Ege Bölge Koordinatörü Mustafa Esgin, Belediye Başkanı Özel, Bankalar Durağı'nda açılan üye standını ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Genel Merkez Ege Bölge Koordinatörümüz Mustafa Esgin, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Yenişehir İlçe Başkanımız Mehmet İlleri'ye gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür ediyorum. Teşkilat olarak bir arada olmanın, sahada buluşmanın heyecanı ve enerjisiyle doluyuz" dedi. - BİLECİK